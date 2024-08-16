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大陸 大陸焦點 特派現場

陸奧運舉重冠軍赴海青節　李雯雯、李發彬與兩岸青年分享奪金心情

▲▼ 2024海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 2024海青節邀請巴黎奧運大陸舉重冠軍選手李雯雯、李發彬分享奪冠心路歷程。（圖／記者任以芳攝，同下）

記者任以芳／福州報導

第十二屆海峽青年節峰會昨15日下午在福州舉辦，大陸國台辦副主任仇開明表示，「兩岸青年好，兩岸未來才會好。」鼓勵新一代的青年擴大朋友圈，一起推動兩岸和平。大會還邀請剛獲得巴黎奧運女子舉重81公斤以上級冠軍李雯雯、男子舉重61公斤級冠軍李發彬分享自身奮鬥歷程，引起現場注目。

海青節今在福州海峽會展中心舉行，兩岸超過千人共襄盛舉。大陸與會嘉賓福建省委書記周祖翼、國台辦副主任仇開明等；台灣與會嘉賓有國民黨立委陳玉珍等人。

▲▼ 2024海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦副主任仇開明。

仇開明指出，在座的是最幸福的一代年輕人，要為探索、建設兩岸融合發展示範區注入青春智慧。福建深入貫徹總書記習近平總書記的以通促融、以惠促融、以情促融的重要精神

仇開明表示，海峽青年節自2013年創辦以來，始終聚焦服務台灣青年，團結兩岸青年，為福建探索海峽兩岸融合發展，建設台胞台企登陸第一家園積累有益經驗。未來更加便利台胞往來生活，深化閩台經貿合作，鼓勵台胞就業創業等方面發展。

▲▼ 2024海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲福建省委書記周祖翼 。

周祖翼介紹近年對台成果，截止去年10月底，全福建高校台灣學生有1823人，教師有832人。服務台灣青年就業創業，大陸率先設立台灣青年實習就業創業基地，不斷完善政策體系，工作機制、載體平台等。

周祖翼指出，今年上半年新增來福建實習台灣青年1400多人，台灣青年日常生活，落實同等待遇政策。對台胞在福建地區落戶，實施「願落應落」。去年起，福州、廈門、平潭方面推出約2000套保障住房服務。

▲▼ 2024海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲李雯雯分享自己奪冠當下心情。

本屆峰會特地邀請巴黎奧運會成功衛冕的舉重男子61公斤級冠軍李發彬，巴黎奧運會成功衛冕的舉重女子81公斤以上級冠軍李雯雯，以及大陸首位奧運會跆拳道冠軍、首位蟬聯兩屆奧運會冠軍的跆拳道女運動員陳中。

3位奧運冠軍來現場與兩岸青年做交流互動，李發彬、李雯雯講述奪冠心路，陳中分享從事青年體育工作和兩岸青年體育交流活動的感受。三人出場時，台下許多人「隔空」與奧運金牌得主自拍，留下美好回憶。

談到自己奪冠開心抱起教練轉圈圈，大喊「下班了！下班了！」李雯雯也解釋，當時沒有注意有攝影機，很自然說出下班了。

▲▼ 2024海青節 。（圖／記者任以芳攝）

▲19歲的李雯雯與31歲李發彬都是大陸舉重好手，為了奪金付出極大努力 。

至於奧運會落幕後下階段目標？00後的李雯雯說，「我終於下班了，首先好好休息，休息一段時間之後，目標是備戰全運會，繼續爭光。」

今年31歲的李發彬則分享，本次巴黎週期備戰十分艱難，兩個膝蓋出現骨挫傷，這種傷病在試舉起鈴發力時會帶來瞬間疼痛，飽受痛苦折磨，對於體育運動員來說，這個傷病是一個非常大的難關，還有自己的年齡。

李發彬也說，「有時候不太想說，自己有多艱難痛苦，青春本來就是要奮鬥，無悔青春，不負韶華，過程真的不提了，反正金牌拿下來，一切都完美了。」

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