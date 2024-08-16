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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／劍指黃珊珊！民眾黨今開中評會　醞釀「開除黨籍」恐失立委身份

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明-黃珊珊。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃珊珊。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵、陳家祥／台北報導

民眾黨主席柯文哲政治獻金案延燒，民眾黨將擁有黨籍的會計師端木正、時任財務長李文宗，以及時任競選總幹事、現任不分區立委黃珊珊送入中評會，而中評會16日上午11時召開。據了解，中評會近乎底定開除端木正、李文宗黨籍，至於黃珊珊，會議召開前，內部就已有「開除黃珊珊黨籍」聲音，但此舉將導致黃珊珊喪失立委職位，事關重大，因此仍待最終拍板。

民眾黨日前指控會計師端木正有17筆漏報、誤報的政治獻金款項，總計1817萬餘元，卻擅自調節差額到時樂、尼奧、木可等公司，但端木正稱均依法令規定處理；而北檢12日也主動分案調查，14日指揮調查局兵分7路搜索，其中包括進入台玻大樓搜索木可公司。

面對創黨來最大危機，民眾黨14日中午召開中央委員會，黃珊珊主動請辭中央委員，而黨內也決定將黃珊珊、李文宗與端木正送今天中評會審理。

不過，黨內近期開始有一股聲浪，希望黃珊珊可以辭掉不分區立委；中評會16日上午11時於民眾黨中央黨部召開，據了解，中評會召開前夕，就已經朝向開除端木正、李文宗黨籍的方向審理，不僅如此，更有部分中評會委員醞釀「開除黃珊珊黨籍」。

但根據《公職人員選舉罷免法》第73條規定，不分區立委在就職後喪失所屬政黨黨籍者，自喪失黨籍之日起，喪失其資格，由中選會函請立法院予以註銷，其所遺缺額，由該政黨登記候選人名單按順位依序遞補。因此若最終中評會直接決議開除黃珊珊黨籍，代表名列不分區立委第一名的黃珊珊將被解職，事關重大，導致大家意見分歧。

知情人士透露，總是要有人出來負責，黃珊珊當時擔任「一人之下、萬人之上」的競選總幹事，本該有監督與管理的責任，現在管理不當、監督又失職，「不究責妳，要究責誰？難道要究責柯文哲嗎？」

面對黨內的「砍珊」聲浪，柯文哲今上午表示，在這時候，先不要討論究責、不要彼此爭執，「在這混亂的時刻，大家先穩住陣腳，先把問題解決，至於什麼究責那個，後面再來處理」。

而黃珊珊16日在中評會召開前，也於臉書發文表示，選務繁雜，財務工作有過之而不及，權屬分工各司其職，「彼此尊重，相互信任卻難避免外部風險」。她說，事已至此，除了致歉深省，積極配合調查，還原事實，發現真相，是必須為社會大眾持續努力的事情。藉由司法釐清責任是萬不得已的決定，只求真相早日大白，勿枉勿縱。

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