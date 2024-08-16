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大陸 大陸焦點 特派現場

台商棒球企業創造5.2億產值　推動福建連城成為「棒球小鎮」

▲台商攜手打造棒球小鎮「創5.2億產值」點燃福建連城棒球熱。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商久和企業，負責人林金生熱情接待。（圖／記者湯興漢攝）

▲台商企業創造5.2億產值推動福建連城成為「棒球小鎮」。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者林璟倩／綜合報導

在台灣榮登十大熱門運動之首的「棒球」，在大陸卻是一個相當小眾的運動。福建省龍岩市轄下的「連城縣」，原本只是閩西山間的一個小縣城，因著台商棒球企業陸續進駐，帶動連城的「棒球經濟」蓬勃發展，2023年更創造高達5.2億元人民幣的產值，而這些台商們更主動出錢出力，積極推動兩岸棒球文化交流，讓連城成為知名的「棒球小鎮」。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商宏國企業。宏國企業專注在棒球手套的生產與研發。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光兩岸媒體參訪連城縣台商牡丹亭企業，執行長羅道堅熱情接待。牡丹亭為一家專注在棒球球棒生產製造的專業代工廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商宏國企業。宏國企業專注在棒球手套的生產與研發。（圖／記者湯興漢攝）

故事回溯到2000年左右，由於台灣勞動力短缺、許多台商陸續將棒球產業移轉至大陸，而連城因為勞動力充足、成本低且交通運輸便捷有利進出口貿易，因此吸引台商「登陸」，逐漸串起棒球產業鏈。

先是握有大量棒球手套訂單的台商廖芳洲於2006年因緣際會來到連城考察設廠，受到當地府方熱情邀請，遂決定在交通便利、勞動力充足的廟前鎮設廠，成立了宏國(龍岩)運動用品有限公司，主力生產棒球手套；接著做棒球的林金生也來到此地成立久和(龍岩)運動器材有限公司。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商久和企業，負責人林金生熱情接待。（圖／記者湯興漢攝）

▲久和(龍岩)運動器材有限公司總經理林金生。

來自雲林麥寮的林金生笑著回憶：「當年我在台灣正讀一本書叫做《廟前就是光明》，剛好來到這裡就叫做廟前，又有廖董及連城書記熱情邀請，覺得很有緣，半小時就簽下合作意向書」，他也透露早年跑業務時，對客家人的團結及凝聚力印象深刻，因此來到福建客家聚落讓他更加如魚得水。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光兩岸媒體參訪連城縣台商牡丹亭企業，執行長羅道堅熱情接待。牡丹亭為一家專注在棒球球棒生產製造的專業代工廠。（圖／記者湯興漢攝）

▲龍岩牡丹亭運動用品有限公司總經理羅道堅。

過沒多久，主力製作球棒的羅道堅夫婦也來到連城考察，赫然發現這邊剛好已有棒球和棒球手套工廠，再加上自己的球棒，他笑稱是「天作之合」，因此很快就決定在此開設龍岩牡丹亭運動用品有限公司，隨後又有龍岩欣宜工貿有限公司也加入其中，這四家企業共同形成了完整的棒球產業鏈，讓連城的棒球產業逐漸成型。

有了完整的棒球產業鏈也交出漂亮的產銷成績單，廖芳洲、林金生及羅道堅不約而同認為要進一步推廣大陸棒球運動風氣，才能讓棒球產業走得更長遠。他們出錢出力於2011年捐贈連城全縣中小學棒球用品，並以「播種」的心情，邀請知名棒球教練到連城為孩子們「掃盲」，從基礎知識開始教球，並一次次力邀台灣棒球小將到連城進行棒球文化交流，希望帶動連城的棒球風氣，如今連城也成為福建省唯一擁有2座標準棒球比賽訓練場的縣份。

羅道堅夫婦都認為，看到這次兩岸棒球文化交流活動冠名「東森盃」並大幅拉高活動規格，著實讓他們感受到棒球運動在大陸發展的無限曙光。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商宏國企業。宏國企業專注在棒球手套的生產與研發。（圖／記者湯興漢攝）

▲棒球小將看到棒球用品的製作過程紛紛表示日後會更珍惜地使用球具。

今年參加東森盃兩岸少棒賽的棒球小將也在行程中前往宏國、久和及牡丹亭三家台商棒球企業參觀，孩子們看到棒球用品都是經由一道道複雜的工序、細細把關後出品皆感到無比新奇，也表示以後會更珍惜自己的棒球用品，努力打好每一場比賽。

▲▼東森杯2024年海峽兩岸(連城)青少年棒球邀請賽，光復國小與兩岸媒體參訪連城縣台商久和企業，負責人林金生熱情接待。（圖／記者湯興漢攝）

▲棒球小將獲得林金生贈送的紀念球都很開心。

目前福建省龍岩市在連城積極推動棒壘球體育項目發展，做為一個福建山間客家小鎮，連城因著一個棒球手套逐步完善了棒球產業鏈，也點燃了連城人對棒球的熱情，估計這股「全城瘋棒球」的熱潮也將在大陸政府的大力支持下，吹向更多省分持續發展，也讓連城這個棒球小鎮價值連城。

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