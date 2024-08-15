雨襲全台防豪雨　中南部「下到發紫」時段曝

▲低壓帶影響，各地都有降雨機會，特別中南部容易有大雨發生的機率。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明（16日）、後天中南部不定時降雨，其他地區午後有短暫雷陣雨，中部以北地區可能有大雨或豪雨，周日到下周二中南部雨勢更明顯，且時間拉長，尤其南部有局部豪雨的發生機率，下周三高壓開始影響，天氣轉趨穩定。

氣象署預報員黃恩鴻說，今日起到下周二一直受低壓帶影響，今天各地時雨量普遍都有30至50毫米之間，南投部分地區甚至出現100毫米，今日不少地區累積雨量達到1、200毫米，包括彰化、雲林、南投，甚至新竹也有。

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他表示，明、後天降雨跟今天類似，中南部整天不定時有局部短暫陣雨或雷 南部容易有大雨發生的機率，北部清晨到上午有零星降雨，午後有局部短暫雷陣雨，尤其中部以北及其他山區可能有局部大雨或豪雨發生的情形。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

黃恩鴻說，周日到下周二仍受低壓帶影響，且西南風增強，因此中南部雨勢更明顯，且降雨時間拉長，一整天都有降雨情形，特別是南部會有局部豪雨發生，北部、東半部雲多，降雨以午後短暫雷陣雨為主，有局部大雨發生的機率。

他表示，下周三太平洋高壓開始影響，台灣天氣變得比較穩定，僅南部有短暫陣雨或雷雨，其他地區則為多雲時晴，午後有局部短暫陣雨。

溫度方面，黃恩鴻指出，周日到下周二因為雲多、降雨明顯，溫度略降，中南部約在28至30度，北部及東半部地區30、31度左右，下周三高壓影響，溫度回升，變得更熱。

▲安比颱風路徑潛勢圖。（圖／氣象署提供）

颱風動向，黃恩鴻表示，安比颱風預計明日影響日本關東地區，之後往東遠離，對台灣天氣沒影響。目前台灣都是低壓帶範圍，有個低氣壓在台灣東側，帶來西南風，所以周日到下周二環境不穩定，暫時沒有明顯熱帶系統發展。