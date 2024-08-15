快訊／雨彈往南！大雷雨炸6縣市　暴雨「示警範圍」出爐　

▲各地陸續下起大雨，部分縣市出現大雷雨。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後降雨劇烈，中央氣象署今（15日）下午3時46分針對南部6縣市發布大雷雨即時訊息，請注意雷擊，並針對屏東縣三地門鄉、屏東縣瑪家鄉、嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、屏東縣內埔鄉發布災防告警。

氣象署指出，嘉義縣、屏東縣、台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣大雷雨持續時間至下午4時45分；請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲嘉義縣、屏東縣、台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣發布大雷雨即時訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署也針對嘉義縣草山溪(葫蘆谷)、屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣牛角灣溪、台南市後堀溪(千層岩瀑布)發布災防告警，持續時間至下午5時46分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離，遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

氣象署說明，今天台灣仍處於大低壓帶中，天氣不穩定，各地雲量偏多，環境吹西南風，整個西半部地區降雨機率高，尤其中南部地區及澎金馬不定時有短暫陣雨或雷雨出現，且雨勢明顯，局部有大雨發生。

氣象署表示，中午過後各地皆易有局部短暫雷陣雨，對流發展旺盛，留意短延時強降雨，伴隨雷擊及強陣風，中部以北地區及東半部山區可能有大雨或豪雨發生，且局部地區到晚上仍有降雨，外出請注意天氣的變化並攜帶雨具備用。

大雷雨即時訊息

影響時間：15日白天

＊警戒區域

雲林縣：斗六市、斗南鎮、虎尾鎮、西螺鎮、土庫鎮、古坑鄉、大埤鄉、莿桐鄉、二崙鄉、元長鄉

嘉義市：東區、西區

嘉義縣：太保市、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、水上鄉、中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉、番路鄉、大埔鄉

台南市：白河區、柳營區、後壁區、東山區、六甲區、官田區、大內區、山上區、玉井區、楠西區、南化區、左鎮區、龍崎區

高雄市：大寮區、大樹區、燕巢區、田寮區、旗山區、美濃區、甲仙區、杉林區、內門區

屏東縣：屏東市、潮州鎮、東港鎮、萬丹鄉、長治鄉、麟洛鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、內埔鄉、竹田鄉、新埤鄉、新園鄉、崁頂鄉、南州鄉、三地門鄉、瑪家鄉、泰武鄉、來義鄉

山區暴雨

影響時間：15日白天

＊警戒區域：屏東縣三地門鄉、屏東縣瑪家鄉、嘉義縣番路鄉、嘉義縣大埔鄉、台南市南化區、屏東縣內埔鄉