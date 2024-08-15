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社會 社會焦點 保障人權

苗栗平頭男吃霸王餐「狂點炒麵潛艇堡」不給錢　店家怒提告

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭份市、竹南鎮近來出現一名吃「霸王餐」慣犯男子，一家鐵板燒餐車的業者透過臉書社團指控，該名男子取餐點時才說沒帶手機和錢包，事後會再補付錢，店家選擇相信人性善良，苦等超過一星期後，昨天（14日）曝光男子長相，提醒其他店家不要受騙上當，結果許多受害店家紛紛留言，訴說自己被騙的慘痛經驗，並將集結「被害者聯盟」提告討回公道。

▲苗栗這名平頭男疑似題吃「霸王餐」慣犯，被害店家將集結提告討公道。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗這名平頭男疑似是吃「霸王餐」慣犯，被害店家將集結提告討公道。（圖／被害店家提供

在頭份市文化街經營複合式鐵板料理、「彭阿星頭份文化店」的廖姓業者說，8月5日晚上8點半左右，一名留平頭、年約30歲的男子，騎著單車到店裡，點了1份骰子牛肉炒麵、2個骰子牛潛艇堡和炸物等共470元，等到餐點快好時，男子才突然說：老闆，我的錢包和手機沒有帶到，現在沒有辦法付錢。

廖姓業者說，平頭男信誓旦旦說：明天晚上一定會過來付清費用，老闆想說給客人一個方便，選擇人性本善相信他，讓他把餐點先拿走，只請他留下聯絡電話。期間有傳簡訊提醒他回來付款，也多次試著打電話聯繫，但都未連絡上。

▲苗栗這名平頭男疑似題吃「霸王餐」慣犯，被害店家將集結提告討公道。（圖／記者楊永盛翻攝）

確認被吃了霸王餐後，業者昨將平頭男疑似吃「霸王餐」的影像，PO上臉書「我是頭份人」，立即引發網友熱烈討論，多位店家留言稱也被該男子詐欺取餐過，甚至有人分享疑似犯案的林姓男子臉書頭像，網友紛撻伐此不肖行為。

▲苗栗這名平頭男疑似題吃「霸王餐」慣犯，被害店家將集結提告討公道。（圖／記者楊永盛翻攝）

廖姓業者說，人出門在外總有不方便的時候，老闆也相信人性本善，做生意一定會遇到這種人，沒錢就回去拿錢再來，各種道德情緒勒索這個人肯定是慣犯了，竹南、頭份的店家都太佛心，讓他食髓知味了！因此，業者希望集結受害的店家一起對他提告，不然一定有更多人受害，畢竟大家賺的都是辛苦錢，絕對不能放過這種人！

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