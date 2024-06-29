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社會 社會焦點 保障人權

大逆轉！男高捷車廂狂吼　竟是罹病坐博愛座被趕...還遭2惡男毆打

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市一名23歲男子搭乘捷運時，因為情緒失控和其他乘客起衝突，最後警方抵達現場，經過通知父母到場之後，同意將他送醫，而他到醫院之後，情緒逐漸緩和，警方初步調查是男子坐博愛座，遭到一名年長者怒罵，但事後追查發現案情大逆轉，有兩名男子對這名23歲男子動手，才導致他情緒失控，而這名23歲男子本身也是一名身心障礙患者。

高雄捷運警察隊28日下午兩點左右接獲通報，有人在列車上有人情緒失控，警方初步調查，23歲男子從鹽埕區上完課後，搭乘捷運欲返回岡山家中，於列車上，因情緒失控，自言自語、大聲吼叫，為同車旅客發現，並即按壓列車之「緊急通話鈕」向司機員反映。

司機員通知R19「楠梓科技園區」站務及保全人員上車關心，並將李男請下列車，而李男見狀欲逃跑，隨即由保全通知站務人員在閘門前將其攔下並壓制，俟員警到場後，通知119人員將李男送往醫院治療，警方強調，將等李男情緒穩定後，釐清是否涉及刑法恐嚇公眾罪後，依法偵辦，高雄市衛生局也發出訊息，表示是李「因為坐在博愛座遭到一名年長者怒罵」才造成情緒失控。

▲涉嫌在捷運車廂毆打李姓男子的兩名嫌疑人到分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲涉嫌在捷運車廂毆打李姓男子的兩名嫌疑人到分局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過警方調查後發現案情大逆轉，李姓男子情緒失控前，曾遭兩名男子動手毆打，甚至還一度將他的頭推去撞擊車廂玻璃，警方今天（29日）上午強調，李姓男子因爲跨坐於博愛座椅，又未禮讓年長者，導致旁邊另兩名男乘客大聲斥責，雙方因口角爭執引發衝突，進而發生毆打行為。

警方根據捷運站出口監視器畫面，循線掌握涉案男子真實身分後，於今（29日）6時許，在高雄市苓雅區等地追緝張男及蔡男二人到案，全案偵訊後，有關三人互毆部分，三人均表示不提刑法傷害告訴，因此另依刑法強制罪嫌，將張男及蔡男二人移送橋頭地檢署偵辦。

至於動手原因，據45歲的張姓嫌疑人以及58歲的蔡姓嫌疑人表示，二人係朋友，原欲前往岡山高醫站訪友，因李男坐於博愛座，未禮讓年長者，並將腳跨佔另一座位，蔡男請李男將腳放下，李男遂向蔡男揮拳，進而雙方引發衝突，不過這是兩人單純供詞，警方表示會找當時車廂內的目擊者繼續查證。

▲23歲男子在捷運車廂內爆走吼叫，被帶下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲23歲男子在捷運車廂內爆走吼叫，被帶下車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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