1夜6次！慶生揪女友摩鐵激戰　偷拍照留念1年後被發現挨告

▲高雄男幫女友慶生，相約到摩鐵激戰。（示意圖／CFP）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子和女友交往時濃情蜜意，2年前女友生日時，兩人相約到摩鐵慶生激戰6回，陳男趁女友熟睡時偷拍親吻的照片，事後兩人分手，女友卻在分手1年多後才發現遭偷拍，報警提告；一審依強制猥褻等罪判陳男徒刑3年2月，全案上訴後，高雄高分院合議庭認為陳男舌吻後並無進一步動作，改依違反性騷擾等罪，判處拘役40天、緩刑2年。

判決指出，陳男是在2022年6月18日到高雄鼓山區某摩鐵幫女友慶生，2人浪漫度過一個晚上後，隔天早上陳男趁著女友服用安眠藥熟睡之際，涉嫌用她的手機偷拍女友被他舌吻、頭靠在他身上的照片。

後來兩人因故分手，1年多後女友發現自己在不知情的情況下遭偷拍，於是報警提告陳男涉嫌強制猥褻和妨害秘密罪，檢方起訴後，一審高雄地院判陳男徒刑3年2月。

全案上訴高雄高分院後，陳男辯稱當天晚上兩人激戰了6回，隔天早上拍親吻照只是情侶之間留紀念，並非滿足自我性慾。

合議庭審視照片，發現拍攝地點是在旅館房間內，拍攝內容僅有陳男祛除上衣裸露頸部及左胸近頸部處，女友未見裸露身體任何部位，僅有倚靠陳男肩部、親吻的動作，因此認為拍的照片應屬非公開之活動，而非身體隱私部分。

此外，陳男在親吻女友後並沒有進一步的親密動作，因此認定陳男是為了拍照而親吻女友，並非為滿足自我性欲、發洩性慾，主觀上欠缺乘機猥褻之故意，並考量陳男坦承犯行，也已與女友達成和解，因此撤銷原判決，改依違反性騷擾防治法和妨害秘密罪判處他拘役40天，得易科罰金，緩刑2年。