悶殺同袍女友「還2度姦屍」！19歲憲兵遭起訴　由國民法官審理

▲許姓志願役掐死同為憲兵的19歲女友再2度姦屍，遭到起訴。（圖／資料照，下同）



記者陳以昇、黃資真／新北報導

新北泰山區今年5月18日發生一起情殺案，19歲許姓志願役因懷疑同為憲兵的劉姓女友劈腿，失控徒手悶殺對方又2度姦屍，還冒充劉女傳訊與在門外關心的家人。今(14日)全案偵結，檢方依犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文準私文書罪起訴，將由國民法官審理。

檢方調查指出，許、劉為高中同學，2年前畢業後皆簽下志願役進入憲指部服役，又正好分發到同一單位，長時間相處下進一步交往成情侶。

未料2人感情生變，許懷疑對方劈腿，5月17日持劉女住處鑰匙闖入家中談判，過程中2人幾度爆發激烈爭吵，許竟在失控徒手掐死劉後，更2度性侵遺體，事後再假冒劉女傳訊給她的姊姊「再等等」，故意拖延時間。

▲劉女與媽媽、姊姊還有弟弟一同住在泰山區。



直到18日上午10時許，劉女與家人約好要出門，但姊姊見約定時間已到人卻遲遲未走出房門，加上2人在房間內異常安靜，姊姊驚覺有異立刻敲門，才發現妹妹早已死亡。

許見東窗事發，一度持刀自殘試圖輕生，最後被劉弟壓制，並被趕來的警方逮捕送醫。新北地檢署因此依犯陸海空軍刑法現役軍人殺人罪、損壞汙辱屍體罪及偽造文準私文書罪等，將許男起訴，並交由國民法官審理。

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