　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護

▲▼疾管署疫情週報。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫醫師鄔豪欣。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

凱米颱風過後國內類鼻疽大爆發！疾病管制署今（13）日公布上周一口氣增加19例本土，其中3例死亡；死亡個案中還有1人是發病當天就過世。風災後國內已累積30例本土類鼻疽，分布在台中、嘉義、台南、高雄4縣市，還有4人住在加護病房搶救。疾管署副署長羅一鈞分析，從通報趨勢研判疫情最高點已過，但後續還要觀察個案增加趨勢，不排除超過2005年海棠及泰利颱風後累積42例的紀錄。

疾病管制署今日公布國內上周新增19例本土類鼻疽病例，包含3例死亡個案，分別為高雄市15例、台南市及台中市各2例，年齡介於 20多歲至90多歲，發病日介於7月24日至8月7日，其中17例具有慢性病史，7例有污水、土壤等相關環境暴露史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於3例死亡個案，疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，其中1人是台南89歲女性，本身有神經肌肉慢性病史，長期臥床需要他人照顧，發病當天被照顧者發現有呼吸急促、血氧偏低狀況而送醫，但到院時已經沒有生命徵象，經急救後仍未恢復，急診時有進行採檢，發現是有類鼻疽致病菌。

另一名較為年輕個案是台南54歲女性，本身有血液系統的慢性病史，出現上呼吸道症狀，曾去診所，但症狀加劇出現，有心悸、冒冷汗到院已經休克，雖到加護病房救治，但發病隔天死亡。

死亡個案中唯一有污水接觸史的是高雄65歲男性，有糖尿病史，7月底出現發燒、嗜睡等症狀，就醫胸部X光顯示有雙下側肺炎，雖然收住院治療，仍在住院的第10天，也就是發病15天後死亡。

▲▼疾管署疫情記者會，副署長羅一鈞說明類鼻疽疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情記者會，副署長羅一鈞說明類鼻疽疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

鄔豪欣指出，類鼻疽是由類鼻疽桿菌引起，該菌存在於土壤、水池及積水環境中，主要由皮膚傷口接觸受病原菌污染的土壤或污水傳染，而颱風後因強風暴雨易使土壤和泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面並更易傳播，且常為吸入性感染。

疾管署統計，凱米颱風後累計本土類鼻疽30例，包括高雄23例、台南4例、台中2例、嘉義縣1例；個案中有3人死亡、4人收治加護病房、25人一般病房、2人出院。

羅一鈞分析，目前病例以高雄為多，但中部的台中也有出現個案，後續還要觀察個案增加趨勢。國內先前最大類鼻疽疫情為2005年海棠及泰利颱風後於南部二仁溪流域累計確診42例，羅一鈞分析，這次風災雨量比當時要多，且豪雨淹水區域廣泛，個案數不排除高過這項紀錄。

羅一鈞也提到，類鼻疽通常在颱風後一個月內確診個案增加，颱風後9天是通報發病高峰，而現在已經進入第三周，預期已過最高點，本周開始通報數字會下降，但是仍會有晚發病、晚就醫個案，醫療單位仍然要提高警覺。

疾管署提醒，類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療，提醒民眾須留意自身健康狀況，有疑似症狀儘速就醫治療，同時籲請醫師提高警覺，注意類鼻疽疑似個案之通報與診治。

ET快訊
類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護
快訊／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員
老翁打女站務員！還帶民進黨議員大鬧車站：為何不能騎
中捷砍人案調解破局...賠償金額落差大
剛奪銀牌！27歲何冰嬌退役　世界排名抹除
酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命
快訊／滅門大火5死　發現2樓一對鸚鵡還活著
快訊／確定了！戴資穎參戰日本公開賽
癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人含淚同意
癲癇發作釀1死4傷！成大女職員「駕照未註記病史」將註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

快訊／雨下不停！19縣市豪大雨特報　2地升級豪雨

「不二坊」再現人龍！民眾頂高溫排隊等3小時　代購行情曝

類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

【廣編】台灣星展銀行整併周年！稅前盈餘創歷史新高、首獲台灣最佳國際銀行肯定

陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」

防堵幼兒園包庇狼師　教育局提6大預防措施：籲全面裝工作紀錄器

鄭成功誕辰400年　中華郵政8／16推56萬枚紀念郵票

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

快訊／雨下不停！19縣市豪大雨特報　2地升級豪雨

「不二坊」再現人龍！民眾頂高溫排隊等3小時　代購行情曝

類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

【廣編】台灣星展銀行整併周年！稅前盈餘創歷史新高、首獲台灣最佳國際銀行肯定

陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」

防堵幼兒園包庇狼師　教育局提6大預防措施：籲全面裝工作紀錄器

鄭成功誕辰400年　中華郵政8／16推56萬枚紀念郵票

Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人：很有氣質

大園仁壽宮第9屆董監事就職　前立委陳根德連任董事長　

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強　桃園展開「除蔓換現金」

連5場挨轟！　今永昇太挑戰10勝失敗：希望下次能控制局面

林佩瑤結婚5年「堅持不生小孩」！　公開背後原因曝無奈：糾結什麼？

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫斯克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

清晨6點打來聊天！她碎念掛掉...相親男怒：30歲女人還有起床氣

快訊／京華城容積率暴增疑涉圖利　檢約談陳春銅等2名審議委員

日本外攜式收納推車 多元收納 買1送1 三秒快速曡收

生活熱門新聞

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

類鼻疽增3死！上周再爆19例本土

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男哭：17人都不認識

更多熱門

相關新聞

34歲女新冠死！KP病毒成變異株主流　流行持續至月底

34歲女新冠死！KP病毒成變異株主流　流行持續至月底

新冠疫情持續，疾病管制署今（13）日公布上周國內新增347例新冠本土並發症，另增57例死亡，都比前一周下降，不過死亡個案中最年輕僅34歲，住院一周後死亡。疾管署監測顯示，本土變異株已經由KP系列成為主流，占比已經超過6成，副署長羅一鈞推估，這一波新冠疫情會持續到8月底才脫離流行。

類鼻疽增3死！上周再爆19例本土

類鼻疽增3死！上周再爆19例本土

凱米高雄災戶注意！補助延長申請至9/30

凱米高雄災戶注意！補助延長申請至9/30

台鐵北迴線8／30起改點！和仁-崇德單線行駛到年底　調整278列次

台鐵北迴線8／30起改點！和仁-崇德單線行駛到年底　調整278列次

2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起

2女移工騎電動車上國道　彰化20天第3起

關鍵字：

類鼻疽凱米颱風疾管署

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面