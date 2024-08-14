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岸田不參選自民黨總裁選舉　日媒點名石破茂等人可能接任

▲▼石破茂。（圖／路透）

▲自民黨前幹事長石破茂。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京14日專電

日本首相、執政黨自由民主黨總裁岸田文雄宣布不參選自民黨總裁選舉。自民黨目前尚未有人正式宣布參選總裁選舉，但日媒已點名包括數位大臣河野太郎、自民黨幹事長茂木敏充與前幹事長石破茂等多位可能人選。

岸田文雄今天上午11時半（台灣時間10時半）左右在首相官邸（行政中心）召開臨時記者會正式宣布不參選下個月舉行的自民黨總裁選舉。他表示，有必要讓人民看到自民黨改變、新生的自民黨，展現自民黨改變的第一步就是自己退出。

自民黨目前還沒有人正式宣布參選總裁選舉，但隨著岸田今天宣布不出馬參選，可能選舉氣氛會一下子熱絡起來。

日媒報導，自民黨9月舉行的總裁選舉，61歲的數位大臣河野太郎參選意願強。此外，68歲的自民黨幹事長（相當於秘書長）茂木敏充、63歲的經濟安全保障大臣高市早苗、67歲的自民黨前幹事長石破茂有意參選。
自民黨內有人期待43歲的前環境大臣小泉進次郎出馬參選，青壯派國會議員要拱49歲的前經濟安全保障大臣小林鷹之出馬參選。

岸田今天在臨時記者會上表示，日本目前面臨難局，狀況很嚴峻。自民黨總裁選舉當中，希望大家積極自告奮勇舉手（參選），認真展開論戰。等選出新總裁後，展現「NO SIDE」（比賽結束後，兩隊不再分敵我，互相欣賞與尊重的運動家精神），不分主流派或非主流派，大家團結在新總裁的領導下，基於政策力、執行力，打造一支真正的夢幻團隊。最重要的是，可以實現獲得人民共鳴的政治。

岸田表示，能否選出可達成這些任務的總裁，他將好好判斷，投下一票。

在臨時記者會上，岸田被媒體問及將把票投給誰時，他表示，自己已是表明不參選的人，不便多說。但「政治與資金」的問題、找回人民對政治信賴的課題等已做了一連串進行改革的努力，希望新的自民黨總裁一定要是能持續努力改革的人，一連串改革的心不容後退。

去年11月以來，自民黨爆出派閥議員涉及政治獻金違法，把超過配額的募款當作回扣，成為「小金庫」，問題嚴重，今年2月岸田支持率降至14％。

擔任自民黨總裁的岸田文雄為了挽回公民對政治的信賴，努力促使「政治資金規正法」修法。

但是，多家主流媒體民調顯示，民眾對岸田內閣仍不滿意。7月21日日本「每日新聞」民調顯示，問及「岸田是否連任自民黨總裁、續任首相」問題時，回答「換人當比較好」的受訪者占70％；回答「續任首相」占11％、回答「不清楚」占18％。

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