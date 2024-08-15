俄國供歐天然氣「北溪輸送管」爆炸！　 烏克蘭男遭國際通緝

▲俄羅斯天然氣輸送管路北溪2號2022年在波羅的海發生重大漏氣。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

俄羅斯在波羅的海建造的北溪（Nord Stream）天然氣輸送管，於2022年俄軍入侵烏克蘭後發生爆炸外洩，進一步推升2022年至2023年的歐洲天然氣價格，也促使歐洲跨國展開調查。經過2年後，德國當局對一名烏克蘭籍男子發出國際通緝令，指他對破壞北溪輸送管涉嫌重大。

北溪1號與2號輸送管是2條主要連接俄羅斯與歐洲的天然氣管線，歐洲冬天相當依賴俄羅斯提供的天然氣，作為室內暖氣等用途。爆炸發生在2022年9月26日，距離俄羅斯侵略烏克蘭7個月後。

北溪1號與2號共有3處發生天然氣外洩，其中2個分別位於北溪1號在丹麥和瑞典的專屬經濟區，另1個則位於北溪2號在丹麥的專屬經濟區。調查人員在受損處發現爆炸物痕跡，證實遭到人為破壞，管線漏氣原因為「強烈爆炸造成」。

經過近2年的調查，德國當局14日對一名涉嫌犯案的烏克蘭籍男子發出國際通緝令。波蘭當局也證實，收到來自德國發出的通緝令，對象是名為弗拉迪米爾Z（Volodymyr Z）的烏克蘭男子。

波蘭公共檢察官辦公室發言人亞達米雅克（Anna Adamiak）表示，該男子在波蘭境內並未受到逮捕，並且已經離境，因為他當時並不在通緝名單內。

消息最先由德國3家媒體披露，報導中描述弗拉迪米爾Z是一名男性潛水員，2022年9月和另外2名烏克蘭籍嫌犯涉嫌一同犯案，炸毀北溪1號與2號輸送管。