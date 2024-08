▲烏軍對俄羅斯軍事機場發動無人機攻擊。(圖/翻攝自IG)

文/中央社

基輔安全消息人士今天告訴路透社,烏克蘭在俄羅斯4座軍事機場執行迄今最大規模無人機攻擊任務。

這名烏克蘭安全消息人士表示,這起攻擊任務目的在破壞俄軍利用戰機執行滑翔炸彈攻擊。

路透社無法獨立核實這項說法。

The sights and sounds of a large scale overnight Ukrainian drone operation targeting 3 Russian airfieids across 2 regions of Russia.



Airbases at Borysoglebsk, Savasleyka and the Baltimore Aerodrome were all targeted. pic.twitter.com/mSm7NH60O3