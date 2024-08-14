全球分店破千！甜點品牌「莎得徠茲」創辦人病逝　享耆壽90歲

▲日本連鎖甜點品牌「莎得徠茲」創辦人齊藤寬病逝，享耆壽90歲。（圖／翻攝自X／@chateraise_jp）

記者柯沛辰／綜合報導

日本甜點品牌「莎得徠茲」（Châteraisé）創辦人齊藤寬10日因心臟病逝世，享耆壽90歲。莎得徠茲是日本連鎖品牌，旗下有4200名員工，還展店至香港、泰國、越南、印尼、新加坡、阿聯酋及馬來西亞，曾來台發展7年，直到今年3月才熄燈，讓許多粉絲大嘆不捨。

莎得徠茲發聲明表示，創辦人齊藤寬10日因心臟病逝世，喪禮將以私人形式舉行，僅供親屬參與。依照齊藤寬生前意思及家屬意願，婉拒外界一切弔唁、祭品和鮮花等。

莎得徠茲表示，齊藤寬離世是公司的巨大損失，公司將繼承齊藤寬倡導的「三喜經營」精神營運，繼續滿足顧客、員工和社會的期待。

齊藤寬出身於山梨縣甲州市勝沼町，1954年20歲高中畢業後，在甲府市設立烘焙食品店，到了1967年創辦莎得徠茲，同時擔任社長一職。如今莎得徠茲在日本擁有超過1000間分店，還向海外展店至香港、新加坡及馬來西亞等地。

值得一提的是，莎得徠茲也曾在2016年來台展店，在北市微風南京經營長達7年，直到今年3月31日才結束營業。由於在台僅一家門市，今年3月熄燈後，也標誌著莎得徠茲全面退出台灣，所以當時有不少網友哀號「以後想吃也吃不到了」，一度引起關注。