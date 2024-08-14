　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃機三航「16根巨柱10月完工」　華航、星宇明年中搶先用北廊廳

▲▼第三航廈正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園機場第三航廈正在施工興建，目前吊裝完成9根巨柱，預計10月完工16根巨柱的吊裝。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場第三航廈工程正在進行中，目前施工進度超過40%，撐起航廈主體結構的16根榕樹巨柱，將於10月全部吊裝完工，今年底將所有工程標案全數發包，預計2025年中啟用北登機廊廳，屆時中華航空與星宇航空進駐使用，長榮航空進駐的南登機廊廳則預估2027年下半年啟用。

桃機第三航廈計畫包括航廈、機坪、能源中心及21個靠站機位等，航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，屋頂面積相當於3座大巨蛋，規模相當廣闊，總樓地板面積（含南北登機廊廳）58萬平方公尺，為地下3層、地上4層的建物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼第三航廈正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園機場第三航廈的北登機廊廳，目前正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

桃機公司今（14日）安排媒體參訪三航廈施工作業情形，三航廈的主體工區首度對外公開，工區不少來自泰國、越南外籍移工，頂著烈日穿梭忙碌，桃機也引進人臉辨識系統，本國工人及移工都須「刷臉」才能進出工區。

桃機公司副總經理孫宏彬指出，航廈面積10萬平方公尺，總重將近4萬公噸，出入境大廳室內設有9.5萬個花朵造型的燈盞、室外則有4.4萬個，因此負責撐起航廈主體的榕樹巨柱，每根高度約20公尺、重約203噸，共有16根，目前吊裝完成9根，預計10月全部吊裝完工。

孫宏彬說，交通部也通過第3次修正計畫，總經費達到1283.73億元，預計2025年中啟用北登機廊廳，這個階段出入境旅客要先到第二航廈辦理報到手續，出境搭機再到三航廈，2027年下半年啟用三航主體及南登機廊廳。

▲▼第三航廈正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園機場副總經理孫宏彬說明三航廈施工計畫與進度。（圖／記者蔡亞樺攝）

他表示，目前桃機13項標案，其中1標在2022年3月完工，其餘12個標案在今年底全數發包，行政院長卓榮泰上個月視察桃機也下了軍令狀，全力朝明年中北廊廳啟用的目標趕工。

華航、長榮及星宇等3家國籍航空都將進駐三航廈，華航、星宇使用北廊廳，長榮航空則會在南廊廳，桃機公司解釋，因飛機抵停後要加油、加水等作業，地勤裝備與車輛要靠近，不太可能因為飛機停在北邊，從南邊派一組人繞去北邊。

▲▼第三航廈正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

▲桃園機場第三航廈正在如火如荼施工中。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，桃園地勤在北邊、長榮地勤在南邊，考量就近作業，安排華航及星宇在北登機廊廳，南登機廊廳則為長榮，也會將航空公司的辦公室、休息空間安排在同一側。

桃機公司表示，第三航廈完工之後對出入境旅客或轉機客會更方便，因為搭機報到、證照查驗、逛免稅店及登機口都在3樓，同在一層樓，不用像二航廈要搭機時候，要從3樓走到2樓的登機口，因為空橋在2樓。

ET快訊
快訊／上任不到1年！　泰國總理賽塔被免職
短今綠島脫了！　火辣身材全看光
日本政府「開3條件」送東京近郊房！　外國人也行　
類鼻疽19年來最嚴重！　醫：新冠「免疫竊盜」恐讓人體擋不住細
一堆人中鏢！早晨「1習慣」害你瘦不下來　美護士：體重恐增加
快訊／悶殺女友還2度姦屍！　19歲憲兵遭起訴
快訊／17萬人驚喜！　00900意外調高配息
快訊／成大校園遭搜索！　教授等11人被帶回
「許光漢前女友」難得放閃！　牽手摟腰甜對視

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機三航「16根巨柱10月完工」　華航、星宇明年中搶先用北廊廳

隔壁店家「車子不停自己門口」　房東1舉動護租客！網大讚

中秋疏運「台鐵加開66班加班車」　8／16起開賣

IG更新完！他「長按小盒子」嚇一跳　下秒歡呼：可以偷看了

使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！他回憶沒了：直接被判死

快訊／國家警報再響「全台19縣市豪大雨特報」　大雷雨炸3地

【廣編】第11屆台灣青少年公開賽　參賽總人數改寫青少年球賽紀錄

獨／鬼月住飯店別挑「邊間房」？資深飯店經理人：1房型絕對不住

快訊／雷雨游擊「台中機場暫停地面作業」　航班延誤

女駕駛「笑曬開車照」踩2巨雷！百萬網紅驚呆：怎拿到駕照的？

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

女同志向父母正面談出櫃　爸暖回：只要妳健康快樂

桃機三航「16根巨柱10月完工」　華航、星宇明年中搶先用北廊廳

隔壁店家「車子不停自己門口」　房東1舉動護租客！網大讚

中秋疏運「台鐵加開66班加班車」　8／16起開賣

IG更新完！他「長按小盒子」嚇一跳　下秒歡呼：可以偷看了

使用Google相簿「踩到紅線」帳號被停用！他回憶沒了：直接被判死

快訊／國家警報再響「全台19縣市豪大雨特報」　大雷雨炸3地

【廣編】第11屆台灣青少年公開賽　參賽總人數改寫青少年球賽紀錄

獨／鬼月住飯店別挑「邊間房」？資深飯店經理人：1房型絕對不住

快訊／雷雨游擊「台中機場暫停地面作業」　航班延誤

女駕駛「笑曬開車照」踩2巨雷！百萬網紅驚呆：怎拿到駕照的？

越描越黑？民眾黨秀15張「漏報」單據　律師點問題：不如別拿出來

芭達雅必排行程＋1！不限時「大象咖啡廳」開箱　叢林氛圍超愜意

快訊／泰國總理賽塔被免職！上任不到1年　憲法法院裁定內閣人選違憲

房地產教父曾文龍相簿垃圾桶曝光！提告女網友自清：壞人要打擊

江蕙有望復出　動力火車一聽竟驚吐：可以封麥了！

蜘蛛人最強世仇！好萊塢男神「裸上身露巨肌」漫威R級預告曝光

男星「憩室炎」！醫揭：常便秘小心　好發2族群

華紙H1每股虧損0.13元　6月轉虧為盈

新青安違約　財政部：已定調聯徵不註記

萬聖節衝香港「3天機加酒1人8888元起」！3旅行社優惠一次看

泰國3A級金枕頭榴槤 買2送2 肉多厚實籽又小

生活熱門新聞

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

防致災降雨！　「全台下最大」時間曝

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

搭高鐵坐過頭「竟按緊急按鈕」　列車一度臨時停車

驚見腳有小傷口　高雄男染類鼻疽20天身亡

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

快訊／國家警報響　大雷雨襲北北基等5縣市

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

更多熱門

相關新聞

即／美商GRL集團在台分部爆內鬼　總經理涉竊萬筆機密

即／美商GRL集團在台分部爆內鬼　總經理涉竊萬筆機密

新加坡商技流創新公司的周姓前總經理，涉嫌竊取公司有關傳輸技術等相關產品資料、客戶名單等上萬筆檔案後，自行離職另開新公司，涉嫌違反《營業秘密法》及《刑法》背信等罪，台北地檢署13日指揮調查局，搜索並約談周男等2名涉嫌人到案。

酷航改降台灣桃機　消防人員機場待命

酷航改降台灣桃機　消防人員機場待命

十元「管制區接機」遭疑特權　體育署：衛冕金牌不易才助親友申請

十元「管制區接機」遭疑特權　體育署：衛冕金牌不易才助親友申請

近1年逾8千航班「行李等超過1小時」　桃機：請業者優化流程

近1年逾8千航班「行李等超過1小時」　桃機：請業者優化流程

準點率未達8成「落後日星港」　桃機：已檢討因應

準點率未達8成「落後日星港」　桃機：已檢討因應

關鍵字：

桃園機場第三航廈工程公司進度

讀者迴響

熱門新聞

台南一家5口遺照陳列靈堂惹鼻酸　長女將返抵台

王齊麟爆「開車用手機」還發到IG！　網開嗆：人開始飄了

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

施壓台鐵站務員「瞎扯腳踏車是助行器」　民團道歉：言論欠考慮

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

色公公半個月6度性騷　人妻受不了提告

更多

最夯影音

更多

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

熱門快報

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面