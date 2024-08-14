桃機三航「16根巨柱10月完工」　華航、星宇明年中搶先用北廊廳

▲桃園機場第三航廈正在施工興建，目前吊裝完成9根巨柱，預計10月完工16根巨柱的吊裝。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

桃園機場第三航廈工程正在進行中，目前施工進度超過40%，撐起航廈主體結構的16根榕樹巨柱，將於10月全部吊裝完工，今年底將所有工程標案全數發包，預計2025年中啟用北登機廊廳，屆時中華航空與星宇航空進駐使用，長榮航空進駐的南登機廊廳則預估2027年下半年啟用。

桃機第三航廈計畫包括航廈、機坪、能源中心及21個靠站機位等，航廈東西長414公尺、南北寬242公尺，屋頂面積相當於3座大巨蛋，規模相當廣闊，總樓地板面積（含南北登機廊廳）58萬平方公尺，為地下3層、地上4層的建物。

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▲桃園機場第三航廈的北登機廊廳，目前正在施工興建。（圖／記者蔡亞樺攝）

桃機公司今（14日）安排媒體參訪三航廈施工作業情形，三航廈的主體工區首度對外公開，工區不少來自泰國、越南外籍移工，頂著烈日穿梭忙碌，桃機也引進人臉辨識系統，本國工人及移工都須「刷臉」才能進出工區。

桃機公司副總經理孫宏彬指出，航廈面積10萬平方公尺，總重將近4萬公噸，出入境大廳室內設有9.5萬個花朵造型的燈盞、室外則有4.4萬個，因此負責撐起航廈主體的榕樹巨柱，每根高度約20公尺、重約203噸，共有16根，目前吊裝完成9根，預計10月全部吊裝完工。

孫宏彬說，交通部也通過第3次修正計畫，總經費達到1283.73億元，預計2025年中啟用北登機廊廳，這個階段出入境旅客要先到第二航廈辦理報到手續，出境搭機再到三航廈，2027年下半年啟用三航主體及南登機廊廳。

▲桃園機場副總經理孫宏彬說明三航廈施工計畫與進度。（圖／記者蔡亞樺攝）

他表示，目前桃機13項標案，其中1標在2022年3月完工，其餘12個標案在今年底全數發包，行政院長卓榮泰上個月視察桃機也下了軍令狀，全力朝明年中北廊廳啟用的目標趕工。

華航、長榮及星宇等3家國籍航空都將進駐三航廈，華航、星宇使用北廊廳，長榮航空則會在南廊廳，桃機公司解釋，因飛機抵停後要加油、加水等作業，地勤裝備與車輛要靠近，不太可能因為飛機停在北邊，從南邊派一組人繞去北邊。

▲桃園機場第三航廈正在如火如荼施工中。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，桃園地勤在北邊、長榮地勤在南邊，考量就近作業，安排華航及星宇在北登機廊廳，南登機廊廳則為長榮，也會將航空公司的辦公室、休息空間安排在同一側。

桃機公司表示，第三航廈完工之後對出入境旅客或轉機客會更方便，因為搭機報到、證照查驗、逛免稅店及登機口都在3樓，同在一層樓，不用像二航廈要搭機時候，要從3樓走到2樓的登機口，因為空橋在2樓。