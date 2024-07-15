偏鄉醫療資源不足　雲林古坑石壁部落居民曝心聲

▲台灣原鄉普遍存在醫缺問題，石壁部落居民說，若突然遇到牙痛，苦不堪言。圖為示意圖。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／雲林報導

偏鄉醫療資源不足議題近年引起關注，優秀醫療人員如何能進到山區、原鄉，為偏鄉居民提供優質醫療服務，是政府目前的課題之一。雲林縣古坑鄉石壁部落，位在海拔1350公尺，儘管當地環境如畫，帶來不少旅遊商機，卻因人口數不多、腹地廣，也面臨醫缺的困境。

東璧山莊民宿業者陳景立表示，他平時有看牙習慣，但因為身處偏遠地區，到斗六市區看病都要花上1個多小時的車程，而且需要數天前就預約看診，若臨時牙痛就無法看牙，令他很困擾。

陳景立說，石壁部落約有5、600名人口，村裡時常發生小孩或老人突然有病痛，卻無法立即得到醫師治療的窘境，雖縣府目前配置1個禮拜3班的「幸福巴士」，可到村中載送病患到市區看診，但像是牙痛通常是來得快又急，痛到會哀哀叫，難以等待定期抵達的巴士。

石壁大飯店總經理高筱晴坦言，她並無定期看牙醫的習慣，只有在牙齒出現問題時才會就診。然而，由於醫療資源的短缺，通常需要等待一到兩個星期才能預約到看牙醫，有時甚至更久。此外，若需要看專科牙醫，她則需要前往一小時以上路程的市區醫院，對她而言十分不便。

根據113年健保署資料顯示，全台有209個鄉鎮、約382萬人次缺乏足夠的牙醫師服務，近期衛福部為此提出「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，盼提升偏鄉地區的醫療服務質量，卻引發國內醫師與國際醫師兩派爭執，反對者擔心若引入國外學歷牙醫師恐壓迫到部分本土牙醫的發展，支持者則認為此措施可以迅速提升偏鄉地區醫療品質。目前提案正處附議階段。

而針對「優化偏鄉醫療精進計畫第二期」，2名受訪者也說出心聲。陳景立及高筱晴都說，對於該項計畫抱著高度期待，若計畫順利實施，將有效解決偏鄉牙醫資源不足問題，也能透過新進牙醫師的派駐，加強對偏鄉居民的口腔健康教育，建立相關醫療知識的根基。

從事醫療相關行業的邱姓男子指出，偏鄉地區的人口密集度低、腹地廣大，交通十分不便，政府提供的接駁車並無法滿足所有民眾的就醫需求。他認為，偏鄉地區的醫療現狀需要政府的協助才能改善，並希望能引入民間的醫療單位，提供更多的醫療服務。

邱男說，不光是偏鄉居民，許多在地的偏鄉醫師也都期待政府能夠增加投入資金，鼓勵更多醫療專業人士到偏鄉工作，並提高偏鄉醫療工作者的待遇。如果這個計畫順利推行，民間醫療機構也願意協助推廣，並鼓勵其他偏鄉民眾支持這個計畫。