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苗栗火車頭園區「雙迴旋展望塔」曝光　台鐵：年底前開放營運

▲▼台鐵公司已提早完成苗栗火車頭園區的各項設展及規劃經營，預計今年底前開放營運。（圖／台鐵公司提供）

苗栗火車頭園區規劃設置包括轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標等，預計年底前開放營運。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

由客家委員會投資興建，國土管理署及台鐵公司進行工程建設的苗栗火車頭園區，台鐵公司已提早完成園區內各項設展及規劃經營，包括轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標等獨步全台的設計，預計在今年底前正式開放營運。

台鐵公司指出，苗栗火車頭園區興建始於2020年初，原為台鐵局苗栗機務分駐所轄鐵道文物展示館，特別擴大展示空間，總面積超過萬坪，其中工程基地範圍約5700坪、總樓地板面積約5900坪，商業面積約1000坪，同時融合在地客家特色風格，為全國唯一兼具鐵道文化及苗栗客家文化的大型園區。

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▲▼台鐵公司已提早完成苗栗火車頭園區的各項設展及規劃經營，預計今年底前開放營運。（圖／台鐵公司提供）

▲苗栗火車頭園區規劃設置包括轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標等，預計年底前開放營運。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司董事長杜微日前由中區營運處長李瑞欽及策展公司代表左楚浩、營運公司副總林靜怡等人陪同，現勘園區設施設備並聽取簡報。杜微說，苗栗火車頭園區鄰近苗栗車站，步行1分鐘即可抵達，公路交通亦很便捷，北部及中部都會區民眾非常容易抵達，區位優勢明顯。

台鐵公司指出，目前已完成區內各項設展及經營規劃，包括展示車輛、鐵路設備、歷史文物、美食空間、青創市集、地方產業，以及親子兒童休憩空間，還有許多獨步全台的設計，例如轉車盤大廳、雙迴旋展望塔地標、投煤體驗場等。

▲▼台鐵公司已提早完成苗栗火車頭園區的各項設展及規劃經營，預計今年底前開放營運。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵公司董事長杜微現勘園區內的各項設展及規劃經營。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司表示，所有設展將在點交後100天內完成，預計在年底前正式開放營運。8月中旬苗栗火車頭園區經營團隊還將拜會苗栗縣政府副縣長邱莉莉，希望園區能融入苗栗全境觀光發展，給民眾最好的體驗及服務。

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