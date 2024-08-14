台灣「最大電影公司」是詐騙溫床電影　高嘉瑜也受害

▲「GaragePlay車庫娛樂」於2015年由威望前總經理張心望成立，曾發行過多部知名影片，如今因送票綁會員爭議而登上媒體版面。（圖／CTWANT提供，下同）

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台灣最大電影公司「GaragePlay車庫娛樂」曾發行過《屍速列車》、《我和我的冠軍女兒》和《一屍到底》等多部知名電影，近日卻遭前立委高嘉瑜控訴詐欺，稱該公司買票強迫綁會員，消費者則在不知不覺中每月被自動扣會費，而這已非車庫首起爭議，警政署早已認證車庫是詐騙高風險賣場前5名，臺北市政府也承諾將介入調查，以確保民眾消費權益。

據了解，車庫娛樂負責人是47歲的張心望，張心望在電影圈被稱為「史丹佛金童」，他曾是電影公司威望國際（CATCHE PLAY）總經理，威望由宏達電董事長王雪紅出資成立，並由王雪紅的外甥陳主望擔任董事長，但威望懷疑張心望侵占近5億元，2012年經董事會決議將他解職，張心望因而在2015年自立門戶，另創車庫娛樂。

車庫娛樂成立後開始大量買片，除了放上大螢幕播放的院線電影，該公司也購入許多舊片以充實其串流平台「GP+」的資料庫，更打開韓國電影市場，發行《屍速列車》、《一屍到底》和《我和我的冠軍女兒》等多部知名電影，在短時間成為台灣最大電影公司，張心望一時之間風頭無兩，爭議卻也接踵而來。

高嘉瑜近日在個人臉書指控車庫娛樂APP「掛羊頭買狗肉」，表示她3日看到車庫娛樂推出的新海誠電影《秒速五公分》廣告，宣稱購買149元電影票可再贈送一張電影票，但需要先安裝App，而她刷卡後未得票，反而被訂閱了「Magic Hour Premium」月租方案。

▲前立法委員高嘉瑜控訴，她加入會員後未取得贈送的電影票，反被綁會員刷卡付費。

該方案稱「前30天免費」，高嘉瑜起初不以為意，同日凌晨3時許卻接到Line Pay系統「綠界—車庫娛樂」的199元刷卡通知，她這才想起這筆費用的來源。高嘉瑜也指控車庫娛樂以贈送電影票吸引消費者加入會員，但實際上並未送票，而是訂閱了月租方案，且在凌晨時段扣款，讓人難以發現，提醒大家務必小心這類惡質App和詐騙手法。

高嘉瑜的貼文也釣出一票苦主，有網友稱車庫APP想退訂有時間限制，月繳制的訂閱後72小時和最後72小時不能取消訂閱，季繳制前2個月和第3個月前72小時與最後72小時不能退訂，讓消費者在忙碌之中忘記，又被多扣費用。

該網友表示，即使在困難重重中退訂成功，終於取消季繳方案，車庫還會認定消費者仍在使用每月訂閱服務而持續扣款，民眾得退訂2次才能成功保住自己的荷包，且他一退訂成功就收到詐騙集團電話，對方甚至連何時退訂都十分清楚，直呼「擺明就是資料外洩」。

而車庫資料外洩早已不是新聞，2023年間有多位網友分享在車庫網站買票而被盯上的經驗。有人消費不到一個月就接到詐騙電話，詐團還對購買紀錄瞭如指掌，想藉此取得消費者信任，甚至有人以假名購票，詐團便以假名打來詢問，讓網友懷疑該公司惡意洩漏個資並與不法分子掛勾。

車庫也被警政署認證為「詐騙溫床」。警方於2023年5月公布該年「第1季解除分期付款詐騙高風險賣場前5名」，車庫以當季247件報案成為第4名，較第5名的威秀影城還多出47件報案。

除訂閱陷阱和漏洞百出的資安系統，車庫更曾「釣魚執法」。該公司與郭姓女子和翁姓著作權蟑螂合作，表面上是簽約取締盜版，實則將正版電影上傳網路供網友下載，再擷取下載者的IP提告，迫使網友跟版權公司談和解並從中抽成，檢方怒批「各公司也樂此不疲引進影片交給他們取締，朋分和解金，誘使公眾犯罪，以圖私利」，2022年1月將郭和翁起訴，並請求法官沒收不法所得。

▲車庫娛樂成立後大量買片，並發行《屍速列車》、《一屍到底》和《我和我的冠軍女兒》等多部知名電影，在短時間成為台灣最大電影公司。

車庫風波越演越烈，北市法務局統計，近日已接獲車庫娛樂消費申訴11件，與高嘉瑜相似的情節則有8件，消保官則將進行調查，若涉及廣告不實將移請公平會查察，若涉及違反消保法或台北市消保自治條例，將依情節按規定進行處置。

車庫娛樂回應表示，APP沒有取消會員的時間限制，消費者可以直接取消，並強調公司內部沒有個資外洩問題，在警政署的公告上，同期也有許多影城上榜，恐是合作廠商外洩，此外，張心望與觸電網負責人和昆汀涂沒有私人糾紛，至於他在網路上被攻擊，則是該帳號擁有者所為，與公司員工無關，一切依法行事，並交由司法判決。

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