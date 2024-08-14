女醫遭性侵辱屍！印度「逾30萬名醫師」罷工怒吼　多地醫療大癱瘓

▲實習女醫師遭殺害後褻瀆屍體，引爆全國怒火。許多公立醫院也發起示威，預估多達30萬名醫師加入。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

印度加爾各答（Kolkata）發生駭人事件，一名31歲實習女醫師遭殺害後褻瀆屍體，引爆全國民眾怒火，許多公立醫院也發起示威，預估多達30萬名醫師加入，導致多地醫療服務中斷。

CNN、路透社報導，醫院示威蔓延全國，住院醫師聯合協會（FORDA）秘書長潘迪（Sarvesh Pandey）表示，「全國大約30萬名醫師已經加入示威」，預期還會有更多人參與。加爾各答官員13日證實，當地幾乎所有公立醫院的急救服務都停擺了。

西孟加拉邦（West Bengal）數千名醫師走上街頭，要求替受害者伸張正義，並且加強醫療機構的安全措施。印度金融中心孟買 （Mumbai）所在的馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）逾8000名醫師參加抗議，除了急診室之外，所有醫院部門都停止營運。

首都新德里一間大型公立醫院外，初級醫師（junior doctor）身穿白袍靜坐抗議。人口最多的北方邦（UP）首府勒克瑙（Lucknow）出現類似示威，西部觀光勝地果阿邦（Goa）部分醫院服務也受影響。

受害女醫師9日被發現身亡，經調查證實遭到性侵與謀殺。當地警局約聘人員羅伊（Sanjoy Roy）落網後，在警方審問下很快就承認犯行，但他沒有任何悔意，還若無其事說道，「想要的話就絞死我啊」。

印度的公立醫院往往擁擠且髒亂不堪，醫師長期抱怨工作量過大、薪資太低與醫療暴力。印度醫學協會（IMA）13日指出「惡劣的工作環境、不人道的工作量、職場暴力都是現實」，敦促當局強化醫療設施安全。

印度衛生與家庭福利部目前尚未回應IMA的說法，但加爾各答高等法院已經下令，把這起刑事案件移交給聯邦機構「印度中央調查局」（CBI），意味著當局將此案視為國家級的優先要務。

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