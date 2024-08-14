印度官員下鄉訪視　見賤民女童色心大起！直接擄進家中性侵

▲印度一名政府官員被爆性侵6歲女童後遭停職，並已被警方逮捕調查。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

印度北方邦57歲政府官員辛格（Gajendra Singh）因與山羊發生不自然性行為被捕，不料警察調查後發現，這名官員居然還性侵了一名來自達利特階層（Dalit，賤民）的6歲女童。受害者家人指出，這名男子過去經常到村裡辦事，而他在犯案前因為見到女孩正與鄰居的孩子在院子裡玩耍，附近也沒有成年人在場，於是便趁機對女童下手。

據NDTV報導，當地警方指出，辛格在12日傍晚5時來到受害女童居住的村莊，見到女童正與住在隔壁的男孩一同玩耍，於是他便走進受害女童的家，並對女童施以性侵。之後，慾求未滿的辛格又性侵了一隻被拴在附近的山羊。

與受害者年齡相仿的鄰居男孩在事發當下用手機完整記錄了辛格的犯罪過程，並在女童的父母從農場工作歸家後，與女童一同向父母舉報了官員的惡行。女童的父母在隔天早上向警方報案，而警方目前也已將辛格逮捕。

警方表示，當局將迅速展開調查，並全力確保辛格受到應有的懲罰。北方邦首席部長阿迪亞納斯 （Yogi Adityanath）現正密切關注此事，且已下令將身為政府官員的辛格停職。同時，地方政府也宣布向受害者家庭提供82.5萬盧比（約新台幣32萬元）的援助。