屏東萬巒鄉男騎車外出失聯2天　14小時後在春日找到他

▲春日消防分隊找到潘姓男子 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣萬巒鄉潘姓男子騎機車外出失聯，根據手機定位發現出現在春日鄉，春日消防分隊獲報派員經14小時搜尋，期間遇到大雨，終於在士文溪找到他，身體無恙，自行就醫。

潘姓男子於8日早上11時多求助春日消防分隊，指76歲的父親於8月7日下午由萬巒鄉單獨騎機車，行經枋寮漁港後失聯，其最後手機訊號定位點於春日鄉春古聯道及四號古士橋附近。

春日消防分隊獲悉，立即由分隊長帶隊，攜帶山域搜救裝備，出動分隊及派出所員警共計3車4人前往協尋。因無法確切得知民眾位置，只能根據手機座標定位附近擴大搜索，且申請空拍機加入協尋。因當日氣候不佳下起滂沱大雨，故取消空拍改以人員搜索周遭農路，搜索至夜晚視線不佳後返回分隊擬定隔日搜索計畫。

次日一早，由第三大隊副大隊長胡淞銀帶隊，人員分三組搜索，由特搜大隊以空拍機在上方鳥瞰、春日分隊駕駛救護車與器材車進入農路搜索、春日義消騎乘機車於農路及溪谷尋找。

搜索過程中遇有民眾告知見過失蹤者並提供方向，立即派遣春日義消前往搜索。所幸於14時10分在士文溪旁發現他的行蹤，意識清楚，由義消帶回前進指揮所。經評估各項生命徵象皆為正常，後續到達的家屬見老父親無恙後表示會自行就醫。