健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

▲健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

網新中心／綜合報導

「美女物理治療師」健身網美Mika，結束2年婚姻，斷開高雄在地名人、扶輪社社長前夫劉姓男子。Mika也在IG限動發表離婚感想，同時也發現前夫曾在去年被選為榮譽校友。

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▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

週刊報導指出，Mika前夫婚內出軌，甚至還在兩人在日本旅遊時買春。Mika透露，前夫還曾藉口應酬，結果帶著小三在KTV包廂摟抱、親密給躺大腿，囂張如若無人之境。

▲Mika限動發表離婚感言。（圖／翻攝IG／milk.du84）

Mika表示，當時她體諒前夫需要應酬，甚至在她住院治療時都沒要求來探望。最後終於受不了離婚，Mika在13日深夜也發出IG限動翻拍身分證背面，可以看到配偶欄已經空白，並寫著「好開心」搭配一個感動流淚的圖示。

▲高雄抓漏達人在Mika前夫臉書留言回覆。（圖／翻攝臉書）

根據了解，Mika前夫是高雄在地名人，從臉書上可以發現從事房仲行業，時常分享成交訊息，去年還被母校選為榮譽校友，臉書還可以發現一位更知名的人士、高雄抓漏達人「陳財佑」的回覆「讚 美 強 棒」。