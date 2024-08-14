　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

▲健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

網新中心／綜合報導　

「美女物理治療師」健身網美Mika，結束2年婚姻，斷開高雄在地名人、扶輪社社長前夫劉姓男子。Mika也在IG限動發表離婚感想，同時也發現前夫曾在去年被選為榮譽校友。

▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

週刊報導指出，Mika前夫婚內出軌，甚至還在兩人在日本旅遊時買春。Mika透露，前夫還曾藉口應酬，結果帶著小三在KTV包廂摟抱、親密給躺大腿，囂張如若無人之境。

▲▼健身網美Mika。（圖／翻攝IG／milk.du84）

▲Mika限動發表離婚感言。（圖／翻攝IG／milk.du84）

Mika表示，當時她體諒前夫需要應酬，甚至在她住院治療時都沒要求來探望。最後終於受不了離婚，Mika在13日深夜也發出IG限動翻拍身分證背面，可以看到配偶欄已經空白，並寫著「好開心」搭配一個感動流淚的圖示。

▲▼Mika前夫臉書回覆。（圖／翻攝臉書）

▲高雄抓漏達人在Mika前夫臉書留言回覆。（圖／翻攝臉書）

根據了解，Mika前夫是高雄在地名人，從臉書上可以發現從事房仲行業，時常分享成交訊息，去年還被母校選為榮譽校友，臉書還可以發現一位更知名的人士、高雄抓漏達人「陳財佑」的回覆「讚 美 強 棒」。

 
ET快訊
加入百人買春群組！《國光》網美夫求：只要奶大身材好
快訊／陸少校艦艇長開快艇闖淡水河遭起訴！
快訊／大寮重大車禍！起重車衝撞分隔島「多車受損」
快訊／台積電漲14元至955！　台股大漲逾250點
一家5死！5口遺照陳列靈堂鼻酸　13歲長女今早將抵台
開定位給老婆還能約砲！　《國光》網美夫被抓包就送房產安撫
才到手10天！巴黎奧運銅牌「褪色生鏽」　官方承諾換發
國光網美斷渣夫「3字感言」曝！　前夫起底是高雄名人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪大雨強灌中南部5天　專家示警：降雨更集中且劇烈

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

明起中南部雨變多　下周連3天「雨最強」

天逸財金科技透過六大場景「GET BIG」　全力支持台灣企業面對供應鏈移動挑戰

高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

免戴套！　結紮10大理由「第7點是真愛」

4颱中強度最強！　安比最新路徑曝

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

「台灣的女兒」 #林郁婷 回台熱情碰拳！見媽媽立馬上前相擁

端木正否認獻金假帳　黃國昌批：傷害民眾黨還想卸責！

身障翁打站務員偕綠議員助陣　民進黨譴責：移送評委會議處

魏如萱抱緊周興哲脫口「老公」　透視裝開撩：就知道你喜歡我

台南惡火5命！外婆神情哀戚　家屬殯儀館「燒魂轎」祭拜

豪大雨強灌中南部5天　專家示警：降雨更集中且劇烈

長期高溫「蔬果豬肉價格飆升」　環團：應跨部會討論平緩物價

明起中南部雨變多　下周連3天「雨最強」

天逸財金科技透過六大場景「GET BIG」　全力支持台灣企業面對供應鏈移動挑戰

高度近視小心！40歲女罹患白內障　德國高階科技啟動拯救視力大作戰

恐惹怒好兄弟　中元普渡「10種食物」別拜

健身網美斷渣夫「3字感言」曝！前夫起底是高雄名人　達人讚強棒

免戴套！　結紮10大理由「第7點是真愛」

4颱中強度最強！　安比最新路徑曝

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

中國擴大軍演範圍　美前國防官員：美軍應增通過台海艦數

豪大雨強灌中南部5天　專家示警：降雨更集中且劇烈

揪團開喝！CoCo「珍珠奶茶買1送1」只有今天

謝忻重提阿翔…律師轟「對別人老公變相訴情意」！　怒揭1心態：太猖狂

撞擊畫面曝！金門休旅車逆向左轉對撞機車　女騎士左腿骨折

中東情勢緊張　伊朗媒體：軍方正在北部演習

突收私訊「聽說哥與XXX重新在一起」！阿本：特別失禮 炎亞綸回應了

超商咖啡第2杯10元！冰棒、泡麵「買1送1」限時5天下殺

在押毒品犯出庭竟想逃　法警合力制伏！再加判3月

莉莉柯林斯辣輸美魔女上司　61歲法女星透視裝完美體態現形

5柴乖乖坐好看戲主人「冰桶挑戰」水一落下...集體嚇爛逃跑：幹嘛啦

生活熱門新聞

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

爽用到2025年！LINE「6款貼圖超可愛」

驚見腳有小傷口　高雄男染類鼻疽20天身亡

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

彰化64年紅茶店父子分開擺攤　原因超暖

台灣「電影金童」竟私吞王雪紅5億　1手法最後無罪

掛假牌上路僅罰10800！一票人嘆：難怪那麼多

女學生被收每度7.9元電費！房東：很佛心了

癌末男最後心願　家人含淚同意拔管

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

還YouBike沒空位「客服解法曝」！

更多熱門

相關新聞

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

小三躲房內！4.7萬網美抓姦5年男友：你真的很爛耶

又一位純愛戰士應聲倒地！在IG有4.7萬追蹤的網美小若，3日凌晨曝光交往5年男友偷吃的證據，聲淚俱下地指控對方在小琉球經營民宿，卻偷帶女客人回家發生關係，還被她現場抓包，氣得當場痛哭說，「我5年浪費在你身上耶，你真的很爛耶」。

網美景點暗藏危機海巡呼籲勿進入擱淺貨輪管制區

網美景點暗藏危機海巡呼籲勿進入擱淺貨輪管制區

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

即／Toyz入獄79天　放風上銬畫面曝

重機網美「車禍亡」　最後發文曝光

重機網美「車禍亡」　最後發文曝光

無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍

無名女神「小予」揭曉寶寶性別！　老公戳破氣球真實反應被拍

關鍵字：

網美

讀者迴響

熱門新聞

可樂只排第三！汽水熱量排名　冠軍嚇死人高達「52顆方糖」

變天倒數！雨襲全台時間曝　中南部下整天「紅到發紫」

7.1強震後餘震突歸0　日本測到深層低頻地震

安比估今轉中颱大迴轉　雨越晚越多「全台3天下最大」

渣夫出國退房前「溜去買春」！《國光》網美怒離婚

即／以色列第二大城傳「巨大爆炸聲」　哈瑪斯認了

自拍成遺照！台南女遭撞死　婆婆見機車哭認：我媳婦

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了

籃籃爆交往球星打包回香閨被拍！　張立東IG「轉發1貼文」洩心情

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

安以軒出入豪宅「奧運金牌一同玩」富尪見不到她

蘿拉爆離譜惡行惹怒蔡阿嘎！　「氣到摔破箱子」過程曝光

太平洋5環！豪大雨下波更猛更廣

孩童鬧脾氣躺馬路上　遭轎車「輾過頭部」

政治獻金平台會計師僅能「查詢」　端木正登錄收支需柯文哲、競總授權

更多

最夯影音

更多

【解鎖新功能】2萬多水平儀拿來剪髮　結果成品超完美！

籃籃遭爆雙面人泛淚：有點心碎　熱戀郭嚴文？徐乃麟解圍「看不上XD」

《異形：羅穆路斯》睽違7年再掀恐懼　「抱面體、破胸體」襲擊！殘暴畫面曝

池昌旭突提「李到晛」遭涎鎮攻擊XD　聽林智妍狂問「我漂亮嗎」：夠了！

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面