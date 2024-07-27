俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

▲塔季揚娜在土耳其車禍逝世。（圖／翻攝YouTube@motoTanya，下同。）



記者吳美依／綜合報導

俄國重機網美塔季揚娜（Tatyana Ozolina）在土耳其車禍逝世，震驚各界。她在多個社交媒體平台上，都累積了上百萬粉絲，生前最後幾天的公路旅行受挫時，才發文勉勵自己「繼續前進」。

38歲的塔季揚娜又被稱為「摩托譚雅」（MotoTanya），透過社群媒體，記錄自己在世界各地騎重機的時光。她在TikTok擁有110萬粉絲，YouTube頻道多達208萬人訂閱，Instagram上也有108萬人追蹤。

不過，塔季揚娜在土耳其穆拉省（Mugla）米拉斯（Milas）騎行時，卻不幸發生意外。她跟另一名騎士擦撞後急煞，卻遭來不及反應的卡車撞上，整個人噴飛後，頭頸嚴重受創，救護車抵達之前，就已經不幸身亡，享年38歲。

與她同行的土耳其重機騎士奧努爾（Onur Obut）身受重傷，第三名騎士則沒有受傷。

塔季揚娜生前發布的最後一段影片顯示，由於烏俄戰爭的關係，身為俄羅斯公民的她，在希臘邊境被禁止進入歐盟地區，「我很沮喪無法騎車環繞歐洲，但也不至於太難過，因為我知道這是可能發生的。因此，我會繼續前進，征服美麗、溫暖、好客的土耳其。」

摩托莫斯科協會（MotoMoscow）主席安德烈（Andrei Ivanov）發布聲明悼念塔季揚娜，「她的一生光明而美好……她被崇拜、欣羨、仰慕、模仿，獲得頂級網紅的封號」，並且祈願她能安息。