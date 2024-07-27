　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

▲▼俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光。（圖／翻攝YouTube@motoTanya）

▲塔季揚娜在土耳其車禍逝世。（圖／翻攝YouTube@motoTanya，下同。）

記者吳美依／綜合報導

俄國重機網美塔季揚娜（Tatyana Ozolina）在土耳其車禍逝世，震驚各界。她在多個社交媒體平台上，都累積了上百萬粉絲，生前最後幾天的公路旅行受挫時，才發文勉勵自己「繼續前進」。

38歲的塔季揚娜又被稱為「摩托譚雅」（MotoTanya），透過社群媒體，記錄自己在世界各地騎重機的時光。她在TikTok擁有110萬粉絲，YouTube頻道多達208萬人訂閱，Instagram上也有108萬人追蹤。

▲▼俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光。（圖／翻攝YouTube@motoTanya）

不過，塔季揚娜在土耳其穆拉省（Mugla）米拉斯（Milas）騎行時，卻不幸發生意外。她跟另一名騎士擦撞後急煞，卻遭來不及反應的卡車撞上，整個人噴飛後，頭頸嚴重受創，救護車抵達之前，就已經不幸身亡，享年38歲。

與她同行的土耳其重機騎士奧努爾（Onur Obut）身受重傷，第三名騎士則沒有受傷。

塔季揚娜生前發布的最後一段影片顯示，由於烏俄戰爭的關係，身為俄羅斯公民的她，在希臘邊境被禁止進入歐盟地區，「我很沮喪無法騎車環繞歐洲，但也不至於太難過，因為我知道這是可能發生的。因此，我會繼續前進，征服美麗、溫暖、好客的土耳其。」

摩托莫斯科協會（MotoMoscow）主席安德烈（Andrei Ivanov）發布聲明悼念塔季揚娜，「她的一生光明而美好……她被崇拜、欣羨、仰慕、模仿，獲得頂級網紅的封號」，並且祈願她能安息。

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／女車迷跨坐66.6萬川崎跑車「原地轉倒」　網狂喊：賀成
福原愛喊「中國隊加油！」　日媒：在日無立足之地
吳宗憲認了跟張葳葳分居！　婚姻狀況成謎
賴清德道歉！　淹水的痛苦「比死還難過」
小S現身女兒高中畢典「大喊一串英文」！　1句話傳來秒閉嘴
搭到華航延誤班機！　他還原始末：用下跪打同情牌

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

奧客太多！　日本AIRDO航空宣布：地勤胸前「不再別名牌」

日本山形、秋田降破紀錄大雨！至少2死3失聯　800棟民宅被淹

奧運開幕前驚魂！法國東部機場爆「炸彈威脅」　緊急疏散一度關閉

「大馬淫窟」抓117人！按摩店排毒價碼曝　應召妹最小15歲　

日本「佐渡金山」通過審議！　入選世界文化遺產

奧運選手村「生肉」直接端上桌！　英國隊怒了自聘廚師

iPhone「1功能」在南韓不能用！　出國旅遊慎防手機遺失

法鐵路癱瘓！他「砸4.3萬搭小黃」直衝奧運開幕式：不讓妻女失望

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

奧客太多！　日本AIRDO航空宣布：地勤胸前「不再別名牌」

日本山形、秋田降破紀錄大雨！至少2死3失聯　800棟民宅被淹

奧運開幕前驚魂！法國東部機場爆「炸彈威脅」　緊急疏散一度關閉

「大馬淫窟」抓117人！按摩店排毒價碼曝　應召妹最小15歲　

日本「佐渡金山」通過審議！　入選世界文化遺產

奧運選手村「生肉」直接端上桌！　英國隊怒了自聘廚師

iPhone「1功能」在南韓不能用！　出國旅遊慎防手機遺失

法鐵路癱瘓！他「砸4.3萬搭小黃」直衝奧運開幕式：不讓妻女失望

《戰車世界》參戰戰遊網金屬節　羅伯殭屍、機車頭樂團造型推出

80歲外婆從台東成功來大巨蛋很感動　張育成：她用眼淚跟我們說話

快訊／疑未減速釀禍！2車路口「玩命」對決　廂型車側翻1人送醫　

海運因颱風連4天停航　空運火力全開「今投入逾300架次」

30歲女患怪病「肚子腫大像氣球」！　苦撐10年獲捐款手術摘除

花蓮鐵路積極搶通中　卓榮泰致歉：欠東部安全回家的路很多次了

巴黎奧運開打　台中之光楊勇緯、林真豪挑戰首面獎牌

俄重機網美「車禍身亡」！遭卡車猛撞噴飛　最後發文曝光

快訊／66.6萬川崎跑車「重機展原地轉倒」！網狂喊：例行公事賀成交

日圓對美元強升叩關151　外媒：下周面臨關鍵時刻

女輔導長SWAG首播創紀錄　26秒裸片吐心情：繼續加油

國際熱門新聞

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

奧運開幕式男舞者「蛋蛋滑出來」！

單親媽賣「原味絲襪」年賺百萬養家　3孩遭同儕排擠

他結帳突「低頭嗅屁屁」狂吸女客菊花

南韓氣炸！　奧運進場竟被報成「北韓」

日本「停車場鴕鳥」爆紅　超美本尊被神出

單身趴80％會出軌　脫衣舞孃：醜男照樣偷腥

中華隊奧運進場　日女主播高呼：台湾です！

奧運最糗出包「五環旗掛反了」

等嘸接駁車！巴西16歲「滑板天使」超抓狂

美商務部長駁台灣搶走就業說

最古老超級木星　距地球僅12光年

更多熱門

相關新聞

66.6萬川崎跑車重機展原地轉倒

66.6萬川崎跑車重機展原地轉倒

2024國際重型機車展進入第2天，展中大多數新車都開放車迷試坐，不過在Kawasaki川崎的展區今（27）日又再度發生「新車原地轉倒」的事件，只見一位女車迷跨坐在新車價66.6萬的ZX-6R 40周年配色仿賽車款上，接著車輛就向右方倒去，還差點波及到一旁身價更高貴的ZX-10R，網友們見此景紛紛大喊「賀成交」、「已經成了川崎展區老傳統了」

扶快掉的手機！女高中生「撞死違規男騎士」　法院判賠256萬

扶快掉的手機！女高中生「撞死違規男騎士」　法院判賠256萬

趁保全上廁所　4女闖蘇花墜谷獲救

趁保全上廁所　4女闖蘇花墜谷獲救

川崎「忍者H2氫燃料重機」展演

川崎「忍者H2氫燃料重機」展演

重機展／春風新跨界重機26.7萬

重機展／春風新跨界重機26.7萬

關鍵字：

車禍重機網紅網美

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

嘉義水淹及腰「我家鱷魚游出去」

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面