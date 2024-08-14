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葉智光搶先木可公司出招　14日早上向台北地檢署提告

▲▼柯文哲競選團隊於總統大選政治獻金申報說明。（圖／記者湯興漢攝） 

▲民眾黨主席柯文哲爆發從政以來最大的政治風暴。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

自稱是「前木可公關公司總經理」的葉智光（sky）近日接連爆料木可公司積欠立鼎公司款項，被木可公司喊告。沒想到，葉智光直接發出採訪通知，決定先一步提告。

葉智光13日深夜透過臉書粉專「Do The Right Thing 做對的事」發文表示，葉智光、立鼎公司總經理張俊堂及委任律師等人，將於14日早上10時現身台北地檢署提出刑事告訴。

葉智光指出，針對木可公司、民眾黨高階黨工林昭印等人指出葉智光、張俊堂、立鼎公司惡意毀謗一事，他們為還原事實，捍衛清白，將提出刑事告訴。

【採訪通知】 一、時間：8/14（三） 10:00 二、地點：台北地檢署(台北市中正區博愛路131號) 三、說明：葉智光、張俊堂、立鼎公司對木可公司、民眾黨高階黨工林昭印等人惡意誹謗，為還原事實，捍衛清白，提出刑事告訴。 四、出席成員：葉智光、立鼎公司總經理張俊堂、委任律師。

Do The Right Thing 做對的事發佈於 2024年8月13日 星期二

據悉，葉智光及立鼎負責人Jeff兩人，日前接受三立節目《關我什麼事》訪問。葉智光表示，「我被他們對外是總經理，但我其實也是人頭，沒有任何職權，只是對外會拍拍我肩膀，說我是總經理，但這些資料我從來沒看過，我們這些費用下巴都快掉了，因為我們一直都以為他們沒錢」。

Jeff則表示，基本上貨款大部分都墊完了，我除了自己積蓄還有向家裡借錢，我爸現在癌末四期，我覺得很對不起他，借了錢卻沒能力還他們」等。

然而上述兩人的說法，都被民眾黨組織部副主任林昭印痛批造謠，「『Sky』葉智光跟立鼎張俊堂，你們什麼時候當過木可總經理？什麼時候進駐木可？沒簽合約、還鬼扯進駐木可、還要強迫我們幫忙賣你們產品，記者會東西你有沒有跟木可請款？自掏腰包？掏你個鬼、不要臉的東西」。

林昭印表示，「可是『Sky』葉智光、立鼎Jeff張俊堂，你們都是名車代步、玩車照片、全身名牌、連鞋子都是LV的欸？可以不要這麼垃圾嗎？」

此外，木可公司委任律師、聲威法律事務所陳慶尚律師13日表示，謹代當事人木可公關行銷有限公司提出聲明，本公司因立鼎公司及其業務接治代表人葉智光（sky）先生，近日多次於公開場合發表不實言論，抹黑栽贓本公司，為澄清事實，近日將委託律師正式提告，絕不寬貸，至正視聽。

這個騙人的節目根本不用看了???? SKY葉智光是立鼎的夥伴 你什麼時候當過木可公關？ 違法販售跟違法授權還沒跟你們算清楚 繼續上節目不要臉造謠沒關係???? 造謠越多，關得越久????????‍♂️ 葉智光和張俊堂手錶衣服偷賣很多 現在很有錢賠是嗎????？ @追蹤者

林昭印發佈於 2024年8月12日 星期一

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