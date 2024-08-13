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中華醫大獲頒2024台灣永續行動獎金獎　亞太永續行動獎銀獎

▲中華醫事科技大學執行USR計劃成果斐然，獲頒2024台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銀獎，由王靖婷老師（右）代表接受頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲中華醫事科技大學執行USR計劃成果斐然，獲頒2024台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銀獎，由王靖婷老師（右）代表接受頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中華醫事科技大學USR團隊再創佳績，以執行「深耕共榮，在地永續」計劃獲頒台灣永續行動獎的金獎，另一個「Co-creation, happy and healthy living for elderly （創生共銀，樂活健康基地）」計劃，也獲得亞太永續行動獎的銀獎榮耀。

由台灣永續能源基金會主辦的2024「APSAA亞太暨台灣永續行動獎」，日前在台北世貿一館舉行頒獎典禮，中華醫大執行的「深耕共榮，在地永續」USR計劃，在非營利事業組「健康與福祉」項目入選且獲頒台灣永續行動獎之金獎。「Co-creation, happy and healthy living for elderly （創生共銀，樂活健康基地）」USR計劃，入選亞太永續行動獎「健康與福祉」項目，也獲頒亞太永續行動獎的銀獎，成果斐然。

頒獎典禮貴賓雲集，包括活動主席、台灣永續能源基金會簡又新董事長、衛福部林靜儀次長、教育部高等教育司代理司長梁學政等貴賓都親自出席擔任頒獎。中華醫大USR團隊執行老師王靖婷偕同團隊成員代表學校出席領獎，將成果和喜悅與全體師生分享。

▲中華醫事科技大學執行USR計劃成果斐然，獲頒2024台灣永續行動獎金獎及亞太永續行動獎銀獎，由王靖婷老師（右）代表接受頒獎。（圖／記者林東良翻攝，下同）

本屆活動共頒發第三屆亞太永續行動獎及第四屆TSAA台灣永續行動獎兩大主題獎項。其中，亞太永續行動獎共有79個單位、157件參與角逐，最終評選出金獎31件，中華醫大的「深耕共榮，在地永續」USR計劃名列金獎。TSAA台灣永續行動獎則有230個單位、507件參賽，中華醫大的「Co-creation, happy and healthy living for elderly （創生共銀，樂活健康基地）」USR計劃獲得銀獎肯定。

中華醫大執行的「深耕共榮，在地永續」USR計劃，取徑人才培育、營造社區亮點、跨國交流三個面向，成功打造楠西、玉井等社區綠色循環產業，讓社區營造可永續自主運轉的商業模式，進而培育在地健康人才，讓長者能夠安心樂活在地老化。此外，在跨國交流面向，串連台日菲三國，對於超高齡化社會進行深度的探討。

「Co-creation, happy and healthy living for elderly （創生共銀，樂活健康基地）」USR計劃，以健康照護、飲食營養、生態療育、宜居環境四個主題切入，成功培育社區長者考取證照，成為國民體適能指導員帶領社區長者運動，且針對老年人牙口不利的隱患做出回應，設計飲食質地適合長者的菜單，從營養面根基了長者容易吸收不良的情形。此外，指導學生在社會行動執行方案上獲獎無數。

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