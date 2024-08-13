限掛函件即起可寄至「ｉ郵箱」　24小時可領「郵資35元起」

▲中華郵政推出ｉ郵箱數位郵差服務，可自助取件。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

目前全台有2408座ｉ郵箱可自助智慧取件，中華郵政公司再祭新服務，即日起郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可到ｉ郵箱取件，限掛信函20公克內，郵資35元起，限掛小包裹100公克內郵資39元。無畏蝦皮來勢洶洶擴展智取門市自助取件服務，中華郵政公司表示，ｉ郵箱取件數今年成長1成。

中華郵政目前已在全國設置2408座ｉ郵箱，中華郵政公司副總楊素珠表示，7月13日起再推出郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可至ｉ郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，限掛信函20公克內，每件資費35元；限掛小包100公克內，每件資費39元。民眾填妥收件指定ｉ郵箱及手機號碼即可寄達，將簡訊通知收件人3天內取件，全天候24小時可領取郵件很方便。

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根據中華郵政規定，若收件人3天內未到ｉ郵箱取件，將通知收件人改到指定郵局窗口招領；另ｉ郵箱採自助取件，目前尚不開放「存證信函」、「行政文書」、「行政訴訟文書」、「訴訟文書」、「標函」、「廣告回信」、「附回執」、「保價」及「報值」等特殊性質郵件於i郵箱取件。

▲中華郵政ｉ郵箱服務去年交寄件數高達500萬件。（圖／業者提供）

楊素珠表示，中華郵政將持續推創新便民服務，除新推出限時掛號函件於ｉ郵箱取件外，也提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元，限重1公斤內的1、2、3號便利包資費每件36至60元，送達指定ｉ郵箱取件。

楊素珠表示，根據統計，去年透過ｉ郵箱取件高達500萬件，今年1月到7月ｉ郵箱取件數相較去年同期成長10%，件數都有逐年成長，未來傾向針對現行2408座ｉ郵箱持續優化，暫無規劃再擴大增設。

▲中華郵政公司副總楊素珠說明ｉ郵箱新服務。（圖／記者李姿慧攝）

除優化現行ｉ郵箱服務外，中華郵政也檢視各地ｉ郵箱效益並進行調整，中華郵政表示，過往新竹有些ｉ郵箱設在公廟，但使用率不高，因此調整改移至社區設置，另外部分ｉ郵箱設置在學校，寒暑假期間也會影響使用率，推展不起來的地點也會適當調整優化。

中華郵政提醒，民眾寄件到ｉ郵箱前，可先至「郵寄便網站」輸入郵件收寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code，再到郵局使用郵寄便單據列印系統，列印郵件託運單，加速營業窗口交寄作業，加入郵寄便會員還可查詢歷史郵件資料。

▼即日起郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可到ｉ郵箱取件。（圖／中華郵政公司提供）