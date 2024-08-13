　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

限掛函件即起可寄至「ｉ郵箱」　24小時可領「郵資35元起」

▲▼中華郵政推出i郵箱數位郵差服務。（圖／中華郵政）

▲中華郵政推出ｉ郵箱數位郵差服務，可自助取件。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

目前全台有2408座ｉ郵箱可自助智慧取件，中華郵政公司再祭新服務，即日起郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可到ｉ郵箱取件，限掛信函20公克內，郵資35元起，限掛小包裹100公克內郵資39元。無畏蝦皮來勢洶洶擴展智取門市自助取件服務，中華郵政公司表示，ｉ郵箱取件數今年成長1成。

中華郵政目前已在全國設置2408座ｉ郵箱，中華郵政公司副總楊素珠表示，7月13日起再推出郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可至ｉ郵箱取件服務，內裝物品可為信函、印刷品及小包等，限掛信函20公克內，每件資費35元；限掛小包100公克內，每件資費39元。民眾填妥收件指定ｉ郵箱及手機號碼即可寄達，將簡訊通知收件人3天內取件，全天候24小時可領取郵件很方便。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據中華郵政規定，若收件人3天內未到ｉ郵箱取件，將通知收件人改到指定郵局窗口招領；另ｉ郵箱採自助取件，目前尚不開放「存證信函」、「行政文書」、「行政訴訟文書」、「訴訟文書」、「標函」、「廣告回信」、「附回執」、「保價」及「報值」等特殊性質郵件於i郵箱取件。

▲▼全家攜手中華郵政推出「店寄i郵箱」服務。（圖／業者提供）

▲中華郵政ｉ郵箱服務去年交寄件數高達500萬件。（圖／業者提供）

楊素珠表示，中華郵政將持續推創新便民服務，除新推出限時掛號函件於ｉ郵箱取件外，也提供郵局窗口交寄國內包裹最低資費每件48元、國內快捷郵件最低資費每件58元，限重1公斤內的1、2、3號便利包資費每件36至60元，送達指定ｉ郵箱取件。

楊素珠表示，根據統計，去年透過ｉ郵箱取件高達500萬件，今年1月到7月ｉ郵箱取件數相較去年同期成長10%，件數都有逐年成長，未來傾向針對現行2408座ｉ郵箱持續優化，暫無規劃再擴大增設。

▲▼中華郵政公司副總楊素珠。（圖／記者李姿慧攝）

▲中華郵政公司副總楊素珠說明ｉ郵箱新服務。（圖／記者李姿慧攝）

除優化現行ｉ郵箱服務外，中華郵政也檢視各地ｉ郵箱效益並進行調整，中華郵政表示，過往新竹有些ｉ郵箱設在公廟，但使用率不高，因此調整改移至社區設置，另外部分ｉ郵箱設置在學校，寒暑假期間也會影響使用率，推展不起來的地點也會適當調整優化。

中華郵政提醒，民眾寄件到ｉ郵箱前，可先至「郵寄便網站」輸入郵件收寄件人姓名、地址等資料，取得郵件號碼及QR Code，再到郵局使用郵寄便單據列印系統，列印郵件託運單，加速營業窗口交寄作業，加入郵寄便會員還可查詢歷史郵件資料。

▼即日起郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可到ｉ郵箱取件。（圖／中華郵政公司提供）

▲▼即日起郵局窗口交寄「國內限時掛號函件」，可到ｉ郵箱取件。（圖／中華郵政公司提供）

ET快訊
類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護
快訊／京華城容積率暴增　檢約談2名審議委員
老翁打女站務員！還帶民進黨議員大鬧車站：為何不能騎
中捷砍人案調解破局...賠償金額落差大
剛奪銀牌！27歲何冰嬌退役　世界排名抹除
酷航濟州島飛新加坡班機「改降台灣桃機」　消防人員機場待命
快訊／滅門大火5死　發現2樓一對鸚鵡還活著
快訊／確定了！戴資穎參戰日本公開賽
癌末男最後心願「拔掉嘴裡管子」　家人含淚同意
癲癇發作釀1死4傷！成大女職員「駕照未註記病史」將註銷

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

3颱共舞「盛況原因曝」　粉專揭1颱暴風圈掃過日本

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

快訊／雨下不停！19縣市豪大雨特報　2地升級豪雨

「不二坊」再現人龍！民眾頂高溫排隊等3小時　代購行情曝

類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

【廣編】台灣星展銀行整併周年！稅前盈餘創歷史新高、首獲台灣最佳國際銀行肯定

陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」

防堵幼兒園包庇狼師　教育局提6大預防措施：籲全面裝工作紀錄器

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

狗狗獨自在家狂啃行動電源　電池爆炸！2狗1貓驚險逃命

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

柯震東曝她情史？王淨：不可理喻芬！　陳柏霖.張榕容「看低畫質的人吵架」

台灣國理事長闖民眾黨記者會　鬧場抗議喊：柯文哲一家都賊

趙露思首談「五官變化爭議」　直播認「努力換來的結果」

3颱共舞「盛況原因曝」　粉專揭1颱暴風圈掃過日本

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

快訊／雨下不停！19縣市豪大雨特報　2地升級豪雨

「不二坊」再現人龍！民眾頂高溫排隊等3小時　代購行情曝

類鼻疽奪3命「台南女發病當天亡」　還有4人住加護

老翁打站務員「今帶議員鬧車站」　台鐵挺員工：給予法律協助

【廣編】台灣星展銀行整併周年！稅前盈餘創歷史新高、首獲台灣最佳國際銀行肯定

陳其邁也敲碗！證實透過管道力邀天后江蕙「高雄復出開唱」

防堵幼兒園包庇狼師　教育局提6大預防措施：籲全面裝工作紀錄器

獨／不甩監視器！高雄大寮自助洗衣店深夜遭竊　里長通報要小心

Ella帶兒赴日讀暑校「每天擠公車」　同班家長曝她為人：很有氣質

大園仁壽宮第9屆董監事就職　前立委陳根德連任董事長　

友求幫代購「2萬元保養品」　她4個月後才收錢！結局氣炸

以為是蛇！外帶蛋花湯「超巨1條」煮熟了　網抖：這碗上千元

外來入侵植物「小花蔓澤蘭」繁殖力強　桃園展開「除蔓換現金」

連5場挨轟！　今永昇太挑戰10勝失敗：希望下次能控制局面

林佩瑤結婚5年「堅持不生小孩」！　公開背後原因曝無奈：糾結什麼？

士氣大振！烏軍「閃電攻占」俄庫斯克28座城鎮：幾乎未築防禦工事

清晨6點打來聊天！她碎念掛掉...相親男怒：30歲女人還有起床氣

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

生活熱門新聞

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／又有熱帶低壓！8號颱「悟空」最快明生成　最新路徑曝

快訊／8號颱悟空生成！「三颱共舞」最新路徑曝

聊天單回1符號讓人憤怒　一票人共鳴

快訊／雙颱！　「安比」今晨生成恐中颱路徑曝

把握明後天好天氣　低壓挾雨彈「全台下最大」時間曝

他一看「2028奧運項目」　PTT炸鍋：感覺涼了

她剛生完「寶寶眼睛打開好可愛喔」　名醫2句話吸萬讚

快訊／15縣市大雨特報　下到隔天！雷雨轟2地

類鼻疽增3死！上周再爆19例本土

中元普渡15禁忌曝！不可拜烤焦黑雞、蛋捲

20人唱歌「主動刷卡3萬」　盤子男哭：17人都不認識

更多熱門

相關新聞

郵差年收1318張違規罰單！工會曝因境：人力不足趕時間投遞

郵差年收1318張違規罰單！工會曝因境：人力不足趕時間投遞

頂著日曬雨淋投遞，是郵務士的日常，不過審計部報告指出，郵務車輛交通違規逐年增加，去(112)年連收1318件罰單，較3年前多28.46%，以闖紅燈、超速、未打方向燈較多，中華郵政表示，已要求改善。工會則指出極端氣候讓郵務士面臨極端高溫威脅，加上投遞範圍大，只能拼命趕時間投遞，減少熱傷害。

表彰戴資穎貢獻　中華郵政「羽戴同行郵摺」明起預購

表彰戴資穎貢獻　中華郵政「羽戴同行郵摺」明起預購

快訊／王國材接任中華郵政新董座　最快8月上任

快訊／王國材接任中華郵政新董座　最快8月上任

中華郵政首賣「台鐵便當空盒」　8月起開放網購

中華郵政首賣「台鐵便當空盒」　8月起開放網購

中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

中華郵政開辦印尼小額匯款　移工「1條件免手續費」

關鍵字：

i郵箱限時掛號函件中華郵政取件新服務

讀者迴響

熱門新聞

義消曾從鐵窗摸到手…台南5口受困亡！最後通話曝光

「啦啦隊女神」籃籃單身人設破功　味全龍球員潛進香閨

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

郭泓志腳踩兩條船營業中記者會被消失

法蒂瑪聖母像巡迴展出時「眨眼」　信眾拍到了

台南農機行大火5死！大女兒出國逃死劫

17歲羽球小將張志傑猝死41天　母淚：兒子遺體仍帶不回來

90歲阿公跌倒！全家人「想裝監視器」　看護卻怒喊告

籃籃爆鬧翻樂天隊友！

「七小福」元奎驚傳早已離世！　成龍發文意外洩他死訊

他被老闆炒魷魚「開飛機撞工廠」！

即／板橋車站女子落軌遭自強號撞上　右手斷肢身亡

民眾黨將黃珊珊、李文宗移送中評會

性別趴險成八仙塵爆翻版！家長抱孩逃竄氣炸

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

更多

最夯影音

更多

陳金鋒抗議滿貫砲被驅逐！ 聯盟證實「是誤判」祭懲處

離爭議滿貫砲最近的人　申皓瑋還原：有點誇張

是個狠人！把臭臭鍋變煎餃　網皺眉看製作過程：心好痛

成大女職員開車撞出校門　42歲媽下班接小孩當場亡

鄧紫棋粉絲：喜歡妳30幾年了　她問號「我出道才16年！」

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面