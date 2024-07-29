中華郵政首賣「台鐵便當空盒」！還有車票零錢包　8月起開放網購

▲台鐵夢工廠限定鐵路商品，8月1日起在i郵購上架販售。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

提升購買服務品質及便利性，台鐵公司首度與中華郵政公司合作，推出夢工廠限定鐵路商品，8月1日起在中華郵政的i郵購開賣，首波販售6大商品包括4款圓型便當空盒、單價350元，以及2款名片式車票零錢包、單價299元。

台鐵公司表示，借助與中華郵政的合作，以供消費者一個新的選購台鐵商品管道，讓鐵路商品在山邊海角都能運送到位，也可以讓更多人看得到、買得到台鐵夢工場的優質商品。

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▲名片式車票零錢包單價299元，將在中華郵政i郵購上架販售。（圖／台鐵公司提供）

讓鐵路商品的購買通路多元化，台鐵公司指出，台鐵夢工場限定鐵路商品將於8月1日於中華郵政「郵政網購中心」開賣，喜愛鐵路商品的民眾前往i郵購的郵政網購中心選購，透過i郵購的網購平台增加產品的銷售渠道。

台鐵公司表示，後續不定期的推出鐵路獨特商品，吸引鐵路愛好者進入i郵購，同時吸引懷舊情結的消費者，覆蓋更多的地區和不同客戶的群體，共創雙贏的合作新篇章。

▲圓型便當空盒單價350元，8月1日起在i郵購上架販售。（圖／台鐵公司提供）

▲夢工廠限定鐵路商品在i郵購上架販售。（圖／台鐵公司提供）