嚴監管！A股8月以來10上市公司或實控人遭立案調查

▲中國證券監督管理委員會。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸監管層對上市公司嚴監嚴管態勢持續。據《證券日報》引述同花順iFinD數據統計，8月以來，A股已有10家上市公司或實控人被大陸證監會立案調查。分析指出，自新「國九條」發布以來，「從嚴從快從重」成為監管處罰主基調，未來，監理勢必會持續高壓打擊資訊揭露違規。

同德化工、任子行、中青寶、瀋陽化工等四家上市公司在9日齊發公告，因涉嫌訊息披露違法違規，均被證監會立案調查。

數據統計，截至12日，年內共69家A股上市公司發布75份公司或相關方收到證監會下發的立案告知書的公告，數量與去年同期持平。

從違規類型來看，涉及資訊披露違法違規、內幕交易、短線交易的公告數量位居前三，分別為60份、7份和4份。被立案調查對象涉及上市公司本身、控股股東、高管等。

另外，數據顯示年內有29家上市公司被立案調查的對象是公司及實控人、控股股東、董事及高管。代表監管層突出對上市公司「關鍵少數」違規行為的重點打擊。

中聞律師事務所合夥人張楊分析，訊息披露工作需要貫穿於股票上市發行及後續全過程。立案調查等監管行為將進一步震懾上市公司的不法行為，提高上市公司質量。他認為，未來監管勢必會持續高壓打擊資訊披露違規，以提高市場的透明度，保護中小投資者利益。