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中共三中全會學習輔導材料　承認股市指數低迷

▲▼陸股,港股,投資,股票。（圖／視覺中國CFP）

▲陸股。（圖／CFP）

文／中央社台北25日電

中共中央有關部門出版的三中全會「決定」學習輔導材料提到，2022及2023年中國的「主要股指較為低迷，股民獲得感不強」，顯示股票市場的投資、融資功能失衡，認為要促進投融資功能相協調，才能吸引市民投資，增加收入，提升消費。

中共20屆三中全會18日落幕，全會審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，第18段是關於深化金融體制改革，當中提出了「健全投資和融資相協調的資本市場功能」。

證券日報24日報導，中共中央有關部門為民眾學習領會全會精神而出版的「黨的二十屆三中全會『決定』學習輔導百問」一書，談到「為什麼要健全投資和融資相協調的資本市場功能」。

該書指出，這一部署為進一步深化資本市場改革指明方向，對促進資本市場良性循環、更好發揮資本市場樞紐功能、推動資本市場規範健康發展具有關鍵作用。

該書表示，資本市場主要包括股票市場和債券市場等，截至2023年末，上海、深圳、北京3家證券交易所共有上市公司5346家，總市值約人民幣78兆元。新上市企業中科技創新類占比超過70%，高科技行業上市公司市值占比超過40%。債券市場規模居全球第2，債券市場托管餘額人民幣158兆元。

該書也提到，「我國資本市場健康平穩發展的基礎尚不牢固。」2020年以來，中國新增上市公司超過1500家，2022年、2023年融資額連續兩年居全球第1，「但同期主要股指較為低迷，股民獲得感不強，這表明股票市場的投資、融資功能存在失衡。」

原因主要在於市場擴容較快，流動性有所失衡；「有的上市公司財務數據失真、上市後『業績變臉』；投資者保護不到位，對財務造假、違規分紅和減持、內幕交易、操縱市場等違法違規行為的監管力度有待加強」。

該書指出，促進投資和融資功能相協調，對資本市場長期健康發展具有重要意義。資本市場一方面為實體經濟提供資金及融資服務，一方面為投資者創造投資渠道，使投資者獲取回報。投融資失衡不僅抑制資本市場功能的正常發揮，也影響資本市場的健康發展。

該書又指，促進資本市場投資、融資功能相協調，可以吸引社會資金入市，「促進居民儲蓄轉換為股權投資，為資本市場提供源頭活水」，「增加居民財產性收入，促進消費和擴大有效需求」，也有利於實體經濟獲得資金支持。

該書指出，促進資本市場投融資功能相協調，需要提升對投資者的服務和回報，推出與投資者需求相匹配的金融產品，向投資者讓利，建立「長錢長投」的政策。

另外，要強化持續監管、加強保護投資者，進一步提升證券行業違法成本，對違法違規行為負有責任的控股股東、實際控制人、董事、高管、中介機構等要依法賠償投資者損失。

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