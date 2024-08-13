扮電玩角色「瘋狂砍人」多人爆血　土耳其18歲嫌直播犯案

▲土耳其一名18歲少年12日持刀隨機砍人。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

土耳其一名18歲少年12日扮成電玩遊戲角色在清真寺外隨機砍人，他戴著納粹頭盔、護目鏡、骷髏造型面罩，持刀犯案，並把整個過程在網路上直播。整段畫面持續2分鐘多，他未說一句話，一路狂奔找人狂刺，造成至少5人受傷。

紐約郵報報導，這名少年12日在看向鏡頭之後，隨即走進埃斯基謝希爾市（Eskişehir）的特佩巴斯清真寺（Tepebaşı Mosque）庭院，打量正在聊天的群眾，物色目標對象，接著持刀攻擊，現場傳出慘叫聲。這一幕讓現場群眾感到驚嚇，他隨即鎖定另一人，持刀一路狂追。

依據這段2分多鐘的影片，少年一句話也沒說，在公園、車站、街道上奔跑，喘著氣，隨機挑人下手。多名受害者是從背後被攻擊的老年人，少年後來被壓制在地，多名受害者身上明顯有血跡。

犯案期間，少年戴著納粹頭盔、護目鏡、骷髏造型面罩，除此之外，他也穿著有納粹親衛隊黑色太陽圖樣的防彈背心，腰間還有一把斧頭。

少年犯案動機仍待釐清，但當地媒體形容，他裝扮成電玩遊戲的角色。另據Eskişehir Durum，所有受害者都沒有生命危險，但有些人傷勢嚴重，需要住院接受治療。