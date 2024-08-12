直播出現男童滿臉血！台中檳榔西施涉虐兒　白天爛醉深夜才應訊

▲檳榔西施涉嫌家暴，兒子滿臉鼻血出現在畫面前。（圖／截取自社會事新聞影音）

記者白珈陽／台中報導

台中市彭姓檳榔西施疑似在直播中辱罵1名男童、將男童打到流鼻血，警方昨（11）日深夜查緝彭女到案說明，據了解，該名男童是彭女的兒子，彭女否認在直播中打小孩，僅用手「揮」孩子臉部，對於為何孩子會流鼻血交代不清，警方訊後以刑法第286條函送台中地檢署偵辦。

據悉，該段直播在網路流傳後，警方昨日下午即找到彭女，但彭女卻在大白天就處於酒醉狀態，無法應訊，至晚間11時左右，彭女才又前往派出所報到。

針對直播內容，畫面中出現的男童是彭女的兒子，彭女辯稱，當時她跟丈夫在吵架，兒子又在一旁吵鬧，她便用手揮了孩子臉部，但否認打小孩，至於孩子為什麼會流鼻血？彭女則交代不清、含糊帶過。

警方偵訊後，依刑法第286條第1項對於未滿18歲之人，施以凌虐罪嫌，函送地檢署偵辦；也替男童申請家暴通報，請社工介入了解家庭狀況。

流傳的影片內容顯示，男童待在右側門邊，接著穿著比基尼、熱褲的彭女從左側畫面出現，彭女不斷逼近，一連問了6次「叫X小？」還辱罵不雅字眼，接著2人消失在畫面中，待男童回到鏡頭前，已是滿臉鼻血，表情痛苦。在彭女質問期間，男童一見到彭女走來顯得畏畏縮縮、非常害怕，甚至立刻抬起雙手想要防禦，是否長期遭虐，似乎能看出端倪。

▲彭女6度質問男童「叫X小」，男童一看彭女逼近，害怕得舉起雙手防禦。（圖／截取自社會事新聞影音）

另外，彭姓女子2022年也曾遭警方查處，當時網路流傳她為招攬客人，不惜上身全裸，胸部僅以2塊桃紅色胸貼貼著，胸貼上更大膽寫上「fxxx mx」字樣，影片上傳過2天，即遭警方帶回，訊後依妨害風化和散播猥褻物品罪嫌送辦。