金正恩又換豪華座車！賓士子品牌「出廠僅4個月」　不甩聯合國制裁

▲金正恩搭乘綠皮列車前往平安北道義州郡探訪災民，列車上停靠一輛高級黑色休旅車。（圖／翻攝自朝中社，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓因為長年以來發展核武與導彈、不斷進行核試，因此遭到聯合國安理會祭出制裁措施，禁止各國向北韓出口交通運輸工具。不過，北韓最高領導人金正恩日前造訪平安北道義州郡災區，當官媒公開相片時，卻被眼尖的南韓媒體發現，金正恩疑似又更換座車，為賓士出廠不到4個月的豪華新車。

根據南韓《韓聯社》，金正恩8至9日搭乘專用綠皮列車前往平安北道義州郡，不僅親自造訪災區、慰問災民，還透過列車運載糧食與民生物品，向受災民眾發放，然而北韓官媒《朝中社》所釋出的現場相片中，剛好公開了停放在車廂內的超豪華新型賓士休旅車。

只見車廂的車門往兩側開啟，金正恩站在正中間向災民發表演說，停放在車廂內右側的高級豪華座車就這樣登上鏡頭。經過《韓聯社》推測，該輛座車疑似是梅賽德斯-賓士集團的子公司「邁巴赫」（Maybach）從今年4月起在南韓上市的GLS 600 4MATIC Facelift，在南韓售價為2億7900萬韓元（約新台幣660萬元）。

從官媒公開的照片，可以看到車牌號碼為「7 27 1953」，其代表涵義為1953年7月27日，北韓宣布該日為「戰勝節」，以紀念北韓軍隊在韓戰中擊退美軍、取得勝利。

報導指出，其實北韓官媒《朝鮮中央電視台》今年1月所播映的紀錄片中，金正恩搭乘邁巴赫GLS 600登場。只不過在短短數個月以後，金正恩竟然移情別戀，入手在南韓上市不到4個月的車款GLS 600 4MATIC，再次顯示聯合國安理會對北韓祭出的制裁早已淪為無用之物。

據悉，金正恩對於賓士車的熱愛與執著相當有名，無論是北韓國內進行的活動、甚至是國外的外交場合，金正恩都會乘坐賓士車登場，就連今年6月俄羅斯總統普丁睽違24年再度出訪平壤時，歡迎典禮上也出現賓士車陣。