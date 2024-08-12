日本高速公路「隧道內3車連環撞」！小客車翻覆　2傷3命危

【事故】鳥取市内のトンネルで車3台が絡む事故！5人の怪我の内3人が意識不明の重体！ https://t.co/DNFVfe8zyl— 時事ネタニュース速報 (@BGv7vOaPRyeZpy1) August 12, 2024
記者王佩翊／編譯
日本鳥取自動車道的其中一段隧道12日上午發生1輛小客車、1輛貨車與1輛大卡車相撞的連環車禍，導致5人受傷，其中3人失去意識命危，而從現場的畫面更可以看到，其中一輛小客車嚴重翻覆，車頂幾乎全毀，可見撞擊力道之大。
根據《日本放送協會》報導，鳥取市鳥取自動車道的用瀨第一隧道12日上午11時20分發生嚴重連環車禍。當時1輛小客車先是在隧道內與1輛貨車發生正面碰撞，隨後小客車又撞上另一輛大卡車。
白色小客車當場翻覆，車頂毀損。根據警方消息，小客車內的1男1女以及第一輛貨車內的男性均被送往醫院搶救，但是3人皆處於意識不清的命危狀態。另一方面，第一輛貨車內的女性以及第二輛大卡車的男性也在事故中受傷。
受此事故影響，鳥取自動車道用瀨交流道至智頭交流道區間自上午11時半起暫時封閉，截至目前為止已經5個小時，仍未排除障礙、恢復通行。警方目前仍在確認傷者名單以及事發當時情況。
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トンネル内で3台の事故
3人が意識不明#現場の状況 pic.twitter.com/Wl6IxFYkHC
鳥取自動車道の一部通行止めに伴い、国道53号線及び自動車道周辺道路は混雑。— こーいち＠白身魚とかSLOW (@_S_L_O_W_) August 12, 2024
流れが非常に悪くなっておりました???? pic.twitter.com/V7KVRuqQdM
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