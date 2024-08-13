精品甜點卡柏蒂　首創ESG碳中和禮盒送禮大方又環保

▲精品甜點卡柏蒂首創「ESG 碳中和」中秋禮盒，並打造全新3款法式台灣味甜點，送禮大方又環保。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者蒲世芸／採訪報導

中秋佳節即將來臨，在喜餅界被消費者喻為「愛馬仕」的卡柏蒂，今年首創業界推出「ESG 碳中和」禮盒，不僅打造全新3款法式台灣味甜點，更搭上全球ESG浪潮，幫助企業落實減碳，也成了中秋送禮的新選擇。某企業HR高管高小姐提到，「去年朋友結婚的時候選卡柏蒂的禮盒當喜餅，他們的禮盒非常漂亮，喜餅也很好吃。今年收到他們的業務說推出了中秋的ESG禮盒，我們公司很注重中秋送禮，現在ESG也是很熱門的議題，加上公司相對很重視這一塊，所以今年公司就特別請我來選購他們的中秋禮盒。」民眾吳小姐則表示，「前2個禮拜朋友的小朋友彌月，我們就一起來店裡試吃彌月蛋糕，它的口感就是滿法式甜點的，吃過之後非常好吃，口感讓人念念不忘，因為他們家禮盒也非常漂亮，現場的時候業務有提供中秋禮盒的線上預購單，所以當時也就決定今年的中秋禮盒送禮就是它了！」

▲在喜餅界被消費者喻為「愛馬仕」的卡柏蒂，推出「ESG 碳中和」禮盒，助企業傳達心意的同時也能落實減碳。（圖／記者劉亮亨攝，下同）

卡柏蒂為顧客打造全新3款法式台灣味甜點，擺脫一成不變的選擇，成為不少人中秋禮盒的心頭好。民眾李先生說，「我剛好住附近，每天上下班都會經過，因為每年家裡都會有送中秋禮盒的需求，以往其實都會一直收到月餅、蛋黃酥或者鳳梨酥等，其實家人都吃膩了，很容易就放到過期。但卡柏蒂的口味了解後覺得比較不一樣，是布列塔尼酥餅，所以今年會選擇它們來做為送禮的選擇。」

▲▼品牌總監曾建豪Madison提到，這一次卡柏蒂推出三款全新口味，包括金鑽鳳梨布列塔尼、黑糖布列塔尼以及特濃可可布列塔尼。

品牌總監曾建豪Madison表示，「這一次我們推出三款全新的法式布列塔尼口味。第一款是我們的金鑽鳳梨，它是使用台灣在地比較酸甜的金鑽鳳梨來入餡；第二款是我們的黑糖布列塔尼，它使用台灣在地的蔗香黑糖，吃起來非常的酥脆爽口；第三款則是特濃可可布列塔尼，它是巧克力的基底餅乾，加上比利時巧克力調醬淋在上面，呈現出非常多層次風味的巧克力布列塔尼口感。」

卡柏蒂也跟上全球綠色浪潮，響應並助企業落實碳減量，讓企業傳達心意的同時也守護了我們的地球。品牌總監曾建豪Madison補充，「我們今年特別為重視ESG的企業打造了『ESG 碳中和』禮盒，它是以符合UNFCCC認證的行動獲得碳減量，這個部分讓我們獲得了碳權，所以實現了全品項的碳中和，讓重視ESG的企業採購我們中秋禮的時候，還可以去照顧與保護環境。除此之外，我們今年的中秋禮，還可以幫企業做燙金的服務，將企業的Logo印製到我們的禮盒上面。」

▲公益茶禮盒與小茶栽堂共同合作，透過新竹的慢飛兒庇護工場代工，進而創造就業機會；另外全品項所有盒型販售，獲利也會捐贈給中華民國自閉症總會，為回饋社會盡一份心力。

今年也將公益元素融入其中，每一份禮盒都是愛心的傳遞。品牌總監曾建豪Madison進一步說明，「卡柏蒂這一次特別打造了這一款公益茶禮盒，它是我們與小茶栽堂共同合作，透過新竹的慢飛兒庇護工場來做代工，進而創造他們的就業機會；我們全品項所有的盒型販售，獲利也都會捐贈給中華民國自閉症總會，來回饋社會為公益盡一份心力。」中秋佳節透過精心準備的禮盒，向家人、朋友表達溫暖，對企業則是公司形象的傳達，為你獻上最真摯的中秋情誼。