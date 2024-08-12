▲搶中秋商機！70年太陽餅老店跨界合作雲林古坑推限定禮盒。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中創立70年、至今傳承到第三代的太陽餅老店「太陽堂老店25號」，在台中市經發局與水土保持署台中分署及南投分署輔導下今天宣布與雲林古坑花囍田咖啡莊園進行跨域合作推出台灣好餅好咖禮盒，不僅期盼搶攻中秋商機，也希望為跨縣市產業創造更好產值。

太陽堂老店25號透露，開業70年，賣出的太陽餅銷量累計超過4.5億個以上，足以繞地球一圈、可繞台灣40圈以上，足以證明消費大眾喜愛程度。

第一代的麥芽糕餅，以及第二代雷文雄研發改良皮薄、酥香、餡軟的太陽餅，廣受消費市場的喜愛。好餅世代目前傳至第三代雷曜聰，擁有國家級烘焙乙級證照，全心投入製餅事業，迄今保留手工製餅傳統，每日現做、現烤，創新研發推出減糖養生系列太陽餅，將太陽餅內餡加入海藻糖可減糖55％，也很受現代消費者喜愛。

「太陽堂老店25號」歡慶70周年，即日起消費滿額就送限量文青帆布袋。此外，周年慶首波中秋禮盒「台灣好餅好咖禮盒」，係由台中市經發局專門委員林敏棋、農業部農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊、南投分署長傅桂霖作媒，把台中太陽堂老店台灣好餅以及古坑花囍田精品咖啡結合推出的限量禮盒，要搶攻中秋節送禮市場。