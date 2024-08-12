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逾300年歷史！桃園大廟景福宮中元祭典8／17登場

▲桃園大廟景福宮中元祭典8/17登場

▲113年度景福宮慶讚中元祭典文化活動啟動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓12日出席「113年度景福宮慶讚中元祭典文化活動」記者會表示，景福宮普渡活動逾300年歷史，除延續宗教傳統，近年也轉化為文化及愛心活動；今年中元祭典文化活動8月17日啟動，將結合桃園區9大姓氏宗親、景福宮桃園15街庄中元慶典及市府等共10部水燈排車進行遶境，並於晚上9時於成功橋南崁溪畔放水燈。

蘇俊賓說，景福宮維護及發揚傳統文化不遺餘力，不僅攜手市府投入文化調查研究，景福宮更有如一座藝術博物館，擁有臺灣獨一無二的雕刻及匾額等作品。今年市府也積極爭取文化部補助，與國立傳統藝術中心合作舉辦布袋戲及歌仔戲表演，分別為8月23日不貳偶劇《征東一秦懷玉殺四門》、8月24日勝秋戲劇團《流金歲月一王月英棒打程咬金》及8月25日薪傳歌仔戲劇團《風雪義女情》。

▲桃園大廟景福宮中元祭典8/17登場

又，農曆七月為民俗月，也是感恩月，維護文化傳承的中元祭典具有三項重要意涵：謙虛、愛心、慎終追遠，盼提醒眾人以敬畏天及謙虛心態看待未知的世界，照顧所有不認識的眾神明，祭拜及懷念祖先，體現慎終追遠精神。

景福宮副主委暨景福宮慈善基金會董事長蘇家明表示，景福宮中元祭典文化活動具百年歷史，且一年比一年隆重，今年將於8月17日舉行水燈排遶境及放水燈活動，感謝市府攜手宮廟在吉祥月共同為市民祈福，期許能持續將此傳統發揚光大。

▲桃園大廟景福宮中元祭典8/17登場

桃園區公所表示，景福宮中元祭典文化活動8月17日啟動，將結合桃園區9大姓氏宗親、景福宮桃園15街庄中元慶典及市府等共10部水燈排車進行遶境，並於晚上9時於成功橋南崁溪畔放水燈。此外，景福宮18日下午5時將舉行中元普渡，普渡後部分讚普供品將贈予弱勢團體，實踐社會公益精神。

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