班克西倫敦塗鴉7連發　最新作讓警衛亭變魚缸

▲班克西把警衛亭變「魚缸」了！（圖／取自班克西IG）

文／中央社

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）新作品11日在倫敦亮相，而這次在警衛亭繪製的魚群，是他過去一週在英國首都第7件以動物為主題的作品。

法新社報導，這位神秘街頭藝術家最新系列作品已引發媒體高度興趣，也好奇這些作品隱藏的意義。

而班克西透過社群平台Instagram證實，在夜幕掩護下出現在倫敦金融區的作品，確實出自他之手。

班克西的真實身分無人知曉，外界對這號人物是誰一直有諸多揣測。

11日之前，班克西這星期在倫敦另外6個作品都是深色剪影圖案，包括一隻山羊、兩隻大象、猴群、一匹狼、兩隻鵜鶘和一隻貓咪。

但他今天最新作品，似乎是以半透明噴漆在警衛亭玻璃窗上作畫，看起來有如一個巨大魚缸。有兩名警察在現場檢查圖案設計、拍照。

警方發布聲明表示，「我們知道勒德蓋特山（Ludgate Hill）的倫敦市警局的警衛亭遭到刑事破壞」，且已與負責單位取得「聯繫」。

班克西5日以來推出的7幅動物作品，已有兩件不再可見。

他8日在一個衛星碟形天線（小耳朵）上繪出一匹狼，但這個作品在倫敦東南部亮相不到1小時就被偷。而昨天，被他繪上一隻伸懶腰貓咪的破舊廣告刊版，則遭承包商以安全疑慮為由拆除。

班克西通常間隔好幾個月才推出新作，本週卻天天有新的創作，讓媒體和粉絲好奇背後含意。

英國「觀察家報」（The Observer）昨晚報導指出，英國過去一週混亂不安，多處城鎮和市區街道出現暴力動亂，而班克西的作品目的是為「鼓勵大眾振作」。

報導指出：「班克西支援組織『害蟲防治辦公室』（Pest Control Office）已經表明，近期部份關於每張新圖像的更深層含意，推論都太過複雜。」