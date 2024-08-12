　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

班克西倫敦塗鴉7連發　最新作讓警衛亭變魚缸

班克西讓警衛亭變魚缸（圖／取自https://www.instagram.com/banksy/）

▲班克西把警衛亭變「魚缸」了！（圖／取自班克西IG

文／中央社

英國知名街頭塗鴉藝術家班克西（Banksy）新作品11日在倫敦亮相，而這次在警衛亭繪製的魚群，是他過去一週在英國首都第7件以動物為主題的作品。

法新社報導，這位神秘街頭藝術家最新系列作品已引發媒體高度興趣，也好奇這些作品隱藏的意義。

而班克西透過社群平台Instagram證實，在夜幕掩護下出現在倫敦金融區的作品，確實出自他之手。

班克西的真實身分無人知曉，外界對這號人物是誰一直有諸多揣測。

11日之前，班克西這星期在倫敦另外6個作品都是深色剪影圖案，包括一隻山羊、兩隻大象、猴群、一匹狼、兩隻鵜鶘和一隻貓咪。

但他今天最新作品，似乎是以半透明噴漆在警衛亭玻璃窗上作畫，看起來有如一個巨大魚缸。有兩名警察在現場檢查圖案設計、拍照。

警方發布聲明表示，「我們知道勒德蓋特山（Ludgate Hill）的倫敦市警局的警衛亭遭到刑事破壞」，且已與負責單位取得「聯繫」。

班克西5日以來推出的7幅動物作品，已有兩件不再可見。

他8日在一個衛星碟形天線（小耳朵）上繪出一匹狼，但這個作品在倫敦東南部亮相不到1小時就被偷。而昨天，被他繪上一隻伸懶腰貓咪的破舊廣告刊版，則遭承包商以安全疑慮為由拆除。

班克西通常間隔好幾個月才推出新作，本週卻天天有新的創作，讓媒體和粉絲好奇背後含意。

英國「觀察家報」（The Observer）昨晚報導指出，英國過去一週混亂不安，多處城鎮和市區街道出現暴力動亂，而班克西的作品目的是為「鼓勵大眾振作」。

報導指出：「班克西支援組織『害蟲防治辦公室』（Pest Control Office）已經表明，近期部份關於每張新圖像的更深層含意，推論都太過複雜。」

ET快訊
全紅嬋206萬元僅第6　中國奧運獎金排名公開
醫師罹漸凍症缺氧亡　看護判賠724萬
快訊／雨彈升級！17縣市豪大雨特報　防雷擊強風
民眾黨記者會「會計師消失」　媒體人評不合理：只看到切割、卸責
快訊／41少女受害　黃子佼現身...又穿同一件上衣
國軍士兵激戰15歲少女！百貨樓梯、廁所愛愛3回
「台灣第一女優」現身成人展！　舉牌互動價目表

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日鐵收購美鋼　森高宏承諾：履行合約、不裁美國工人

Uber公布巴黎奧運「遺失物清單」！　2選手剛拿金牌就弄丟

英法德警告伊朗「勿攻以色列」　加薩停火協議不能再拖

避免台灣突發事態！美日左派議員致函拜登、岸田：勿過度刺激中國

日本高速公路「隧道內3車連環撞」！小客車翻覆　2傷3命危

班克西倫敦塗鴉7連發　最新作讓警衛亭變魚缸

巴西客機「空中死亡旋轉」墜民宅62死　男乘客機場喝咖啡意外逃死

垃圾山塌了！烏干達19人死亡　5名孩童活埋

「縱火變自焚」54秒影片曝光　澳洲嫌燒成火人趴地打滾

金正恩又換邁巴赫「豪華新車」　出廠僅4個月

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

河北彩伽來台喊話「握手男粉絲」　七澤米亞揪櫻空桃合拍「姊妹丼」

日鐵收購美鋼　森高宏承諾：履行合約、不裁美國工人

Uber公布巴黎奧運「遺失物清單」！　2選手剛拿金牌就弄丟

英法德警告伊朗「勿攻以色列」　加薩停火協議不能再拖

避免台灣突發事態！美日左派議員致函拜登、岸田：勿過度刺激中國

日本高速公路「隧道內3車連環撞」！小客車翻覆　2傷3命危

班克西倫敦塗鴉7連發　最新作讓警衛亭變魚缸

巴西客機「空中死亡旋轉」墜民宅62死　男乘客機場喝咖啡意外逃死

垃圾山塌了！烏干達19人死亡　5名孩童活埋

「縱火變自焚」54秒影片曝光　澳洲嫌燒成火人趴地打滾

金正恩又換邁巴赫「豪華新車」　出廠僅4個月

奧運落幕巴黎帕運8月28日登場　取得7種類、13人參賽

吃到飽、賣場都是人！他驚「台人平日都不上班嗎」　網喊正常

萬海Q2EPS4.12元、季增250%　法人估Q3增新船會更好些

吳思瑤感謝奧運台灣英雄團結國家　喊催生「體育暨運動發展部」

司機在巴士發現「最萌偷渡客」　小貓瞞主人搭車12公里外被發現

夏乙薇提告禮儀社出包「收不起訴處分書」！　不滿再議：硬仗打到底

電信詐騙案去年增50%！台高檢攜手中信銀　遏止可疑人頭帳戶

聽到頭疼？哈士奇聽姐姐彈琴「倒地摀耳」　痛苦表情超爆笑：救命

周定緯唱一半被「重要女人」突襲！　當場激動哽咽吐心聲

機車故障停堤防連日下雨不見了　內埔警憑專業草叢中尋獲

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

台灣飛日也受影響！颱風登陸日本　235航班取消延誤

29款保險套、潤滑液含致癌物質！

洛杉磯奧運棒壘球回歸　拳擊、舉重恐遭取消

終場哨還沒吹　場上球員1原因全不比了

即／新航客機降落冒白煙　成田機場關閉跑道

中國40金暫居第一！美國最後機會搶回寶座

輕拍空服員手臂要冰塊　球星被上銬帶下機

必勝客草莓麻糬披薩　義大利人覺得痛苦

62具遺體全數尋獲！失事客機慘劇　巴西宣布全國哀悼3天

美國人受不了台積電文化？　學徒計畫員工真心話曝

更多熱門

相關新聞

「兔兔協尋」被蓋住　網看完氣炸

「兔兔協尋」被蓋住　網看完氣炸

高雄市一名網友劉先生27日在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張協尋兔子的宣傳單。他見傳單上有一張兔子的圖畫，底下寫著這是一隻友善的兔兔，拜託有看到的民眾送到指定地點，並懸賞2000元。劉先生很納悶這張圖要怎麼找到兔子，於是上網PO文詢問，結果很多網友看完超生氣。

捷運劍潭站2度遭塗鴉...警逮2嫌　外籍男認了

捷運劍潭站2度遭塗鴉...警逮2嫌　外籍男認了

南韓首爾古蹟再遭破壞　塗鴉成均館大學圍牆

南韓首爾古蹟再遭破壞　塗鴉成均館大學圍牆

夜闖消防隊噴漆留「寬8尺作品」　2塗鴉客被訴

夜闖消防隊噴漆留「寬8尺作品」　2塗鴉客被訴

宜縣定古蹟「金刀比羅神社」　遭塗鴉破壞

宜縣定古蹟「金刀比羅神社」　遭塗鴉破壞

關鍵字：

班克西Banksy塗鴉

讀者迴響

熱門新聞

「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

高雄某摩鐵驚見針孔　藏插座正對床鋪

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

奧運落幕！中華隊7獎牌世界排名35

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

克莉芙教練認了　「染色體問題」讓她崩潰

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

快訊／新竹工業區傳槍響！ 1員警中彈送醫　通緝犯逃逸中

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面