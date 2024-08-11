逼2未成年少女自拍！網路淫男收14張裸照　法官重判9年8個月

▲屏東侯姓男子逼2少女自拍裸照，遭判9年8月徒刑。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者郭玗潔／屏東報導

屏東侯姓男子在網路上認識2名12歲少女，明知兩人未成年，卻分別用言語威脅，逼她們自拍共14張裸露私密照傳送給他。全案經屏東地院審理，法官認為侯男有前科，犯後又態度不佳，依犯2個犯以脅迫使少年自行拍攝性影像罪，合併處9年8月徒刑。可上訴。

判決指出，侯男透過WeChat、臉書等通訊軟體，認識12歲少女甲、乙。並在2020年9月中旬時聯絡甲女，要求她傳送私密照，不然就要到她學校宣揚她的暱稱叫「騷○」，並散布她個人資料。甲女聽了心生畏懼，聽話自拍10張裸照或私密處特寫，用LINE傳送給侯男。

侯男又在同年月30日晚間聯絡甲的同學乙女，將甲女的裸照傳給她後，要求乙女也拍私密照，見乙女遲遲不從，威脅要到她家騷擾家人，讓乙女心生畏懼，也乖乖自拍4張裸露私密照傳給侯男。

全案曝光後，侯男辯稱和甲、乙女聯絡的帳號不是他本人，不過警方向臉書查閱IP位置，並調閱通聯等資料，查出聯絡甲、乙的門號屬於侯男使用。

法官檢視相關證據，判定侯男明知2少女都未滿18歲，還脅迫她們拍攝性影像，嚴重戕害她們的身心發展，審酌他有妨害性自主、妨害風化等案件前科，素行不良，犯後又推卸責任，態度不佳，依犯2個犯以脅迫使少年自行拍攝性影像罪，合併處9年8月徒刑。可上訴。