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大陸 大陸焦點 特派現場

偷吃蛋糕！媽媽抓兇手意外揭「家族秘密」...網笑：一糕殺3士

一名網友偷吃媽媽買的蛋糕，意外掀起家族風暴。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名網友偷吃媽媽買的蛋糕，意外掀起家族風暴。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

一個蛋糕挖出「家族秘密」！大陸一名網友偷吃了媽媽買的小蛋糕，結果被發現有少，原本媽媽只是想抓兇手，結果卻出乎意料的掀起一場大風暴，讓網友笑稱「一糕殺3士」。

原PO在微博分享，表示媽媽買了幾個小蛋糕，下午肚子餓突然心癢嘴饞，心想媽媽不會注意到，就偷偷拿了1個回房間偷吃，沒想到晚上眾人聊天時，媽媽疑惑不解：「我怎麼記得蛋糕還有呢？」

原PO解釋，因為小表弟前科眾多，大姨馬上鎖定自己的大兒子，「肯定這小崽子幹的」， 二話不說就叫來說清楚，結果小表弟進屋眼神閃躲，支支吾吾，在大姨的逼問下，才承認：「我的真不是故意的！是XXX（同班同學）拉著我我才去的！我就待了一會就出來了，沒怎麼玩！」

大姨聽完感到震驚，猜測一定又是網咖，而媽媽趕緊緩頰，結果大姨又問了句：「這孩子哪來的錢？」問出是大表哥給的錢，一旁冷靜的舅舅瞬間跳起來，「你哥給你錢去網咖？！」而大表哥進屋後，馬上明白發生了什麼事，立刻坦承所有事，「他求我我能不給他嗎！網咖挺遠的我給他送過去的！我不放心讓他自己走然後又盯著他給他接回來的，安全第一沒出啥岔子…」。

舅舅一時氣急，說不出話來，胡亂教訓了幾句，混合著大姨的聲音在整棟房子裡迴響，最後姥姥出來勸和，更表示：「我也給過他錢…不是他（大表弟）一個人給的…以前也這麼幹過…能怎麼樣嘛…」，大姨這時驚覺，過去小表弟寫的檢討書都是假的，全部亂成一鍋粥，根本沒人記得蛋糕的事。

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