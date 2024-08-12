陸37歲女法官遭割頸殺害　兇手「竟是原告」疑不滿判賠太少！

▲陸37歲女法官在停車場遭割頸殺害。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

河南漯河37歲女法官王佳佳7日晚間在社區的地下停車場遭人持刀殺害，警方調查後發現，行兇者為50歲的黨姓男子，為女法官承辦的其中一個案件的原告，疑似不滿判決結果，對女法官心生不滿才動手。

根據河南省漯河市郾城區人民法院發出的通報，女法官王佳佳8月7日晚間在社區的地下停車場遭人割頸殺害，警方調查後發現，行兇者是王佳佳承辦一起道路交通事故損害賠償案件的原告，50歲的黨姓男子。

警方隨後前往黨姓男子的家中抓人，發現黨男畏罪服毒，處於昏迷狀態，於是將人送往醫院治療，目前已經沒有生命危險，案件仍在調查中。

▼行兇者畏罪服毒，但治療後已沒有生命危險。（圖／翻攝微博）



黨男今年4月駕駛兩輪電動車與駕駛小客車的李姓男子發生車禍，7月時，黨男向法院提起訴訟，請求賠償醫療費等各種損失1.8萬元人民幣。

案件由法官王佳佳承辦，案件經過開庭審理，對黨男主張的醫療費、施救費等損失全部予以支持；但對於住院伙食補助費、營養費、護理費、誤工費、交通費，因缺乏證據不予支持，最終判賠9384元人民幣。

判決出爐之後，黨男對王佳佳沒有完全支持他的訴訟請求心生不滿，潛入王佳佳居住社區的停車場作案。

王佳佳2011年通過公務員考試進入河南省漯河市郾城區人民法院工作，曾獲「個人三等功」「先進個人」「十佳辦案能手」等多項榮譽。

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