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高蛋白粉標示出包　消保處抽驗：迪卡儂、TRYALL等7件不合格

▲▼粉,粉末,麵粉（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲消保處公布7件市售高蛋白粉標示不合格。（示意圖／免費圖庫pixabay）

文／中央社

行政院消保處今天表示，運動健身、年長者會買高蛋白粉食用，隨機購樣20件產品檢測品質無虞，但有7件標示查核不合格，包含未將宣稱的營養素列在營養標示上，已罰、改善完畢。

行政院消費者保護處發布新聞指出，基於消費者日益注重健康，包含運動健身者、年長者都會購買市售高蛋白粉食用，藉此補充蛋白質的攝取，為確保消費者權益，於市面上隨機採購20件產品進行品質、標示查核。

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消費者最重視的品質部分，消保處簡任消保官梁明圳指出，全數合格，檢測內容包含「總黃麴毒素」、「金黃色葡萄球菌」及「沙門氏菌」。

不過標示查核，則有7件不符合規定。他說明，違規樣態有5種，首先是未標示負責（製造）廠商1件。其次是產品宣稱的營養素，非屬「需適量攝取」或「可補充攝取」的營養素，計有2件。

其中1件的外包裝宣稱「低碳水」，但碳水化合物非屬「包裝食品營養宣稱應遵行事項」的「需適量攝取之營養素」，不得宣稱「低」；另一例宣稱「補充高含量BCAA」，但BCAA非屬「包裝食品營養宣稱應遵行事項」的「可補充攝取之營養素」。

第3種違規樣態為未將包裝宣稱的營養素列在營養標示，計有3件，例如其一標示宣稱「18種胺基酸、3種BCAA」，但未依「包裝食品營養標示應遵行事項」標示18種胺基酸及3種BCAA等營養素含量。

第4種違規樣態為外包裝宣稱有不實、誇張或易生誤解的情況，例如外包裝宣稱「...極低脂...<1 脂肪含 量...」及「BCAA幫助肌肉合成」，涉易生誤解。

第5種違規樣態為營養標示下方標示未加註「*參考值未訂定」文字，例如外包裝宣稱「...極低脂...<1 脂肪含量...」及「BCAA 幫助肌肉合成」，涉易生誤解。 梁明圳補充，以上違規案件，已由衛生福利部食品藥物管理署請地方政府依據食品安全衛生管理法開罰，罰金為新台幣3萬、4萬、12萬元不等，並已改正完畢。

消保處公布標示不合格品項如下：
1.DECATHLON(迪卡農)WHEY PROTEIN乳清蛋白-芒果
2.TRYALL分離碗豆蛋白–靜岡抹茶
3.Body Goals 乳清蛋白飲-法式可可
4.千沛乳清蛋白營養飲品
5.活沛多 乳清蛋白飲-奶茶
6.MIHONG(米鴻)高效乳清蛋白-台灣芝麻
7.Spark Protein Spark Pure極低脂分離乳清(美國產區)

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