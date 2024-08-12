牙買加田徑選手「撞臉那英」　網笑翻：那姐跑去支援奧運了

▲牙買加田徑選手撞臉那英。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

2024巴黎奧運11日圓滿閉幕，比賽期間有不少選手因撞臉明星，成為熱門話題之一。一名大陸網友日前在觀賞女子田徑項目時意外發現，牙買加選手長相竟神似大陸知名女歌手那英，讓其他網友直呼，「根本是那英『牙買加分英』。」

▲▼田徑選手Clayton。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，一名大陸網友日前發文表示，在觀賞奧運轉播時發現，牙買加田徑選手Clayton長相神似歌手那英，令他直呼，「在奧運會上看到那英了哈哈哈！我就說那姐真的是太全方面發展了。」

▲多名網友指出，那英擦暗紅色口紅時更像。（圖／翻攝自微博）

相關貼文引起網友熱議，「不會是那英同母異父的妹妹吧」、「《2025我是歌手》等你喲 」、「一旦接受了這個設定，真的越看越像」、「那姐：這誰給我報名的」、「真的有被笑到啊！真的好像！一模一樣吧」、「沒想過這麼像啊！真的別太好笑了」。

▲中國「飛魚」潘展樂撞臉何潤東。（圖／翻攝自微博）

還有人盤點幾位「跟明星撞臉的奧運選手」，其中還包含「舉重選手巴魯撞臉宋小寶、桌球選手張本智和撞臉小叫花、田徑選手徐卓一撞臉高啟盛（蘇小玎）、游泳選手潘展樂撞臉何潤東」。

▲網友盤點撞臉明星的選手們。（圖／翻攝自微博，上同）