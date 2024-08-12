看完奧運被圈粉！　60名選手「IG帳號」一次看

▲2024巴黎奧運閉幕式。（圖／路透）
記者曾筠淇／綜合報導
本屆巴黎奧運，我國共取得16種運動種類、60席參賽資格，最後拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。選手們在賽場上的表現精彩，讓不少緊盯直播、到現場觀賽的民眾印象深刻，甚至被圈粉，《ETtoday新聞雲》也整理出60名選手的IG的帳號，提供給有興趣追蹤選手的讀者參考。
2024年「奧運60名選手」 IG帳號整理如下：
｜有6位選手的IG是私人帳號，故不列出。
｜點選帳號可連結至Instagram。
｜順序依體育署公布名單排列。
▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）
舉重：
郭婞淳｜@kuohsingchun_official
陳玟卉｜@chen_wen_huei
方莞靈｜@150_fang_wan_ling
▲巴黎奧運羽球選手回台。（圖／記者黃克翔攝）
羽球：
周天成｜@tienchenchou
李 洋｜@leeyang0812
王齊麟｜@chilinwang
葉宏蔚｜@y_h_w1101
戴資穎｜@tai_tzuying
李佳馨｜@lee_chia_hsin
體操：
唐嘉鴻｜@tang_chiahung1996
丁華恬｜@huatianding
▲射箭選手回台。（圖／記者黃克翔攝）
射箭：
湯智鈞｜@tang.c.c
戴宇軒｜私人帳號不列出
林子翔｜@zih_0801
雷千瑩｜@a85211109_lei
邱意晴｜私人帳號不列出
李彩綺｜私人帳號不列出
拳擊：
賴主恩｜@boxer_en0723
甘家葳｜@kan_chia_wei
黃筱雯｜@__huangwen
林郁婷｜@boxing_ting
吳詩儀｜@eva541
陳念琴｜@boxing_chloe
▲射擊選手回台。（圖／記者黃克翔攝）
射擊：
田家榛｜私人帳號不列出
吳佳穎｜@yingying_der
林怡君｜@lin_yi_chun_shooting_world
劉宛渝｜私人帳號不列出
劉恆妤｜私人帳號不列出
余艾玟｜@yu_ai_wen
柔道：
楊勇緯｜@yangyungwei
林真豪｜@hao_1026
連珍羚｜@lienchenling_official
▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）
桌球：
林昀儒｜@lin__yun_ju_
高承睿｜@kao_cheng_jui.tt
莊智淵｜@chuangchihyuan_tabletennis
鄭怡靜｜@chengiching.tt
簡彤娟｜@tungtung1_
陳思羽｜@chen.szuyu
田徑：
林昱堂｜@yutang__0511
彭名揚｜@my___0610
楊俊瀚｜@hank_yang_tw
張博雅｜@zby0403
網球：
謝淑薇｜@sw.hsieh
曹家宜｜@chiayi_tsao
詹皓晴｜@angelhcchan
詹詠然｜@latishayjchan
跆拳道：
羅嘉翎｜@chia__ling_
▲王冠閎（左）、韓安齊（右）。（圖／記者王真魚攝）
游泳：
王冠閎｜@eddie_wang123
韓安齊｜@angelacoeee
高爾夫：
俞俊安｜@kevinyu_0811
潘政琮｜@ctpan63
錢珮芸｜@pyc_money
徐薇淩｜@weilinghsu1994
輕艇：
吳少璿｜@wu_shao_hsuan
賴冠傑｜@lai._.1229
張筑涵｜@pigpie8
擊劍：
陳弈通｜@antonio__chen
霹靂舞：
孫振｜@quake_chan
|運動項目
|選手名稱
|IG帳號
|舉重
|郭婞淳
|@kuohsingchun_official
|舉重
|陳玟卉
|@chenwenhuei
|舉重
|方莞靈
|@150fangwan_ling
|羽球
|周天成
|@tienchenchou
|羽球
|李洋
|@leeyang0812
|羽球
|王齊麟
|@chilinwang
|羽球
|葉宏蔚
|@yhw1101
|羽球
|戴資穎
|@tai_tzuying
|羽球
|李佳馨
|@leechiahsin
|體操
|唐嘉鴻
|@tang_chiahung1996
|體操
|丁華恬
|@huatianding
|射箭
|湯智鈞
|@tang.c.c
|射箭
|戴宇軒
|私人帳號不列出
|射箭
|林子翔
|@zih_0801
|射箭
|雷千瑩
|@a85211109_lei
|射箭
|邱意晴
|私人帳號不列出
|射箭
|李彩綺
|私人帳號不列出
|拳擊
|賴主恩
|@boxer_en0723
|拳擊
|甘家葳
|@kanchiawei
|拳擊
|黃筱雯
|@__huangwen
|拳擊
|林郁婷
|@boxing_ting
|拳擊
|吳詩儀
|@eva541
|拳擊
|陳念琴
|@boxing_chloe
|射擊
|田家榛
|私人帳號不列出
|射擊
|吳佳穎
|@yingying_der
|射擊
|林怡君
|@linyichunshootingworld
|射擊
|劉宛渝
|私人帳號不列出
|射擊
|劉恆妤
|私人帳號不列出
|射擊
|余艾玟
|@yuaiwen
|柔道
|楊勇緯
|@yangyungwei
|柔道
|林真豪
|@hao_1026
|柔道
|連珍羚
|@lienchenling_official
|桌球
|林昀儒
|@lin_yunju_
|桌球
|高承睿
|@kaochengjui.tt
|桌球
|莊智淵
|@chuangchihyuan_tabletennis
|桌球
|鄭怡靜
|@chengiching.tt
|桌球
|簡彤娟
|@tungtung1_
|桌球
|陳思羽
|@chen.szuyu
|田徑
|林昱堂
|@yutang__0511
|田徑
|彭名揚
|@my___0610
|田徑
|楊俊瀚
|@hankyangtw
|田徑
|張博雅
|@zby0403
|網球
|謝淑薇
|@sw.hsieh
|網球
|曹家宜
|@chiayi_tsao
|網球
|詹皓晴
|@angelhcchan
|網球
|詹詠然
|@latishayjchan
|跆拳道
|羅嘉翎
|@chia_ling
|游泳
|王冠閎
|@eddie_wang123
|游泳
|韓安齊
|@angelacoeee
|高爾夫
|俞俊安
|@kevinyu_0811
|高爾夫
|潘政琮
|@ctpan63
|高爾夫
|錢珮芸
|@pyc_money
|高爾夫
|徐薇淩
|@weilinghsu1994
|輕艇
|吳少璿
|@wushaohsuan
|輕艇
|賴冠傑
|@lai._.1229
|輕艇
|張筑涵
|@pigpie8
|擊劍
|陳弈通
|@antonio__chen
|霹靂舞
|孫振
|@quake_chan
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