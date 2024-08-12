看完奧運被圈粉！　60名選手「IG帳號」一次看

▲2024巴黎奧運閉幕式。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

本屆巴黎奧運，我國共取得16種運動種類、60席參賽資格，最後拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。選手們在賽場上的表現精彩，讓不少緊盯直播、到現場觀賽的民眾印象深刻，甚至被圈粉，《ETtoday新聞雲》也整理出60名選手的IG的帳號，提供給有興趣追蹤選手的讀者參考。

2024年「奧運60名選手」 IG帳號整理如下：

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｜有6位選手的IG是私人帳號，故不列出。

｜點選帳號可連結至Instagram。

｜順序依體育署公布名單排列。

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

舉重：

郭婞淳｜@kuohsingchun_official

陳玟卉｜@chen_wen_huei

方莞靈｜@150_fang_wan_ling

▲巴黎奧運羽球選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

羽球：

周天成｜@tienchenchou

李 洋｜@leeyang0812

王齊麟｜@chilinwang

葉宏蔚｜@y_h_w1101

戴資穎｜@tai_tzuying

李佳馨｜@lee_chia_hsin

體操：

唐嘉鴻｜@tang_chiahung1996

丁華恬｜@huatianding

▲射箭選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

射箭：

湯智鈞｜@tang.c.c

戴宇軒｜私人帳號不列出

林子翔｜@zih_0801

雷千瑩｜@a85211109_lei

邱意晴｜私人帳號不列出

李彩綺｜私人帳號不列出

拳擊：

賴主恩｜@boxer_en0723

甘家葳｜@kan_chia_wei

黃筱雯｜@__huangwen

林郁婷｜@boxing_ting

吳詩儀｜@eva541

陳念琴｜@boxing_chloe

▲射擊選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

射擊：

田家榛｜私人帳號不列出

吳佳穎｜@yingying_der

林怡君｜@lin_yi_chun_shooting_world

劉宛渝｜私人帳號不列出

劉恆妤｜私人帳號不列出

余艾玟｜@yu_ai_wen

柔道：

楊勇緯｜@yangyungwei

林真豪｜@hao_1026

連珍羚｜@lienchenling_official

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

桌球：

林昀儒｜@lin__yun_ju_

高承睿｜@kao_cheng_jui.tt

莊智淵｜@chuangchihyuan_tabletennis

鄭怡靜｜@chengiching.tt

簡彤娟｜@tungtung1_

陳思羽｜@chen.szuyu

田徑：

林昱堂｜@yutang__0511

彭名揚｜@my___0610

楊俊瀚｜@hank_yang_tw

張博雅｜@zby0403

網球：

謝淑薇｜@sw.hsieh

曹家宜｜@chiayi_tsao

詹皓晴｜@angelhcchan

詹詠然｜@latishayjchan

跆拳道：

羅嘉翎｜@chia__ling_

▲王冠閎（左）、韓安齊（右）。（圖／記者王真魚攝）

游泳：

王冠閎｜@eddie_wang123

韓安齊｜@angelacoeee

高爾夫：

俞俊安｜@kevinyu_0811

潘政琮｜@ctpan63

錢珮芸｜@pyc_money

徐薇淩｜@weilinghsu1994

輕艇：

吳少璿｜@wu_shao_hsuan

賴冠傑｜@lai._.1229

張筑涵｜@pigpie8

擊劍：

陳弈通｜@antonio__chen

霹靂舞：

孫振｜@quake_chan