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看完奧運被圈粉！　60名選手「IG帳號」一次看

▲▼巴黎奧運閉幕式中華隊站在美國、中國旁邊。（圖／路透）

▲2024巴黎奧運閉幕式。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

本屆巴黎奧運，我國共取得16種運動種類、60席參賽資格，最後拿下2金5銅，在國家獎牌榜名列35。選手們在賽場上的表現精彩，讓不少緊盯直播、到現場觀賽的民眾印象深刻，甚至被圈粉，《ETtoday新聞雲》也整理出60名選手的IG的帳號，提供給有興趣追蹤選手的讀者參考。

2024年「奧運60名選手」 IG帳號整理如下：

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｜有6位選手的IG是私人帳號，故不列出。
｜點選帳號可連結至Instagram。
｜順序依體育署公布名單排列。

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

▲「舉重女神」郭婞淳摘銅。（圖／中華奧會提供）

舉重：

郭婞淳｜@kuohsingchun_official
陳玟卉｜@chen_wen_huei
方莞靈｜@150_fang_wan_ling

▲▼巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-羽球。（圖／記者黃克翔攝）

▲巴黎奧運羽球選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

羽球：

周天成｜@tienchenchou
李　洋｜@leeyang0812
王齊麟｜@chilinwang
葉宏蔚｜@y_h_w1101
戴資穎｜@tai_tzuying
李佳馨｜@lee_chia_hsin

體操：

唐嘉鴻｜@tang_chiahung1996
丁華恬｜@huatianding

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-射箭隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲射箭選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

射箭：

湯智鈞｜@tang.c.c
戴宇軒｜私人帳號不列出
林子翔｜@zih_0801
雷千瑩｜@a85211109_lei
邱意晴｜私人帳號不列出
李彩綺｜私人帳號不列出

拳擊：

賴主恩｜@boxer_en0723
甘家葳｜@kan_chia_wei
黃筱雯｜@__huangwen
林郁婷｜@boxing_ting
吳詩儀｜@eva541
陳念琴｜@boxing_chloe

▲▼ 巴黎奧運戴資穎,麟洋配返國-射擊。（圖／記者黃克翔攝）

▲射擊選手回台。（圖／記者黃克翔攝）

射擊：

田家榛｜私人帳號不列出
吳佳穎｜@yingying_der
林怡君｜@lin_yi_chun_shooting_world
劉宛渝｜私人帳號不列出
劉恆妤｜私人帳號不列出
余艾玟｜@yu_ai_wen

柔道：

楊勇緯｜@yangyungwei
林真豪｜@hao_1026
連珍羚｜@lienchenling_official

▲▼巴黎奧運台灣桌球代表隊莊智淵返國。（圖／記者李毓康攝）

▲莊智淵。（圖／記者李毓康攝）

桌球：

林昀儒｜@lin__yun_ju_
高承睿｜@kao_cheng_jui.tt
莊智淵｜@chuangchihyuan_tabletennis
鄭怡靜｜@chengiching.tt
簡彤娟｜@tungtung1_
陳思羽｜@chen.szuyu

田徑：

林昱堂｜@yutang__0511
彭名揚｜@my___0610
楊俊瀚｜@hank_yang_tw
張博雅｜@zby0403

網球：

謝淑薇｜@sw.hsieh
曹家宜｜@chiayi_tsao
詹皓晴｜@angelhcchan
詹詠然｜@latishayjchan

跆拳道：

羅嘉翎｜@chia__ling_

▲▼ 王冠閎、韓安齊 。（圖／記者王真魚攝）

▲王冠閎（左）、韓安齊（右）。（圖／記者王真魚攝）

游泳：

王冠閎｜@eddie_wang123
韓安齊｜@angelacoeee

高爾夫：

俞俊安｜@kevinyu_0811
潘政琮｜@ctpan63
錢珮芸｜@pyc_money
徐薇淩｜@weilinghsu1994

輕艇：

吳少璿｜@wu_shao_hsuan
賴冠傑｜@lai._.1229
張筑涵｜@pigpie8

擊劍：

陳弈通｜@antonio__chen

霹靂舞：

孫振｜@quake_chan

運動項目 選手名稱 IG帳號
舉重 郭婞淳 @kuohsingchun_official
舉重 陳玟卉 @chenwenhuei
舉重 方莞靈 @150fangwan_ling
羽球 周天成 @tienchenchou
羽球 李洋 @leeyang0812
羽球 王齊麟 @chilinwang
羽球 葉宏蔚 @yhw1101
羽球 戴資穎 @tai_tzuying
羽球 李佳馨 @leechiahsin
體操 唐嘉鴻 @tang_chiahung1996
體操 丁華恬 @huatianding
射箭 湯智鈞 @tang.c.c
射箭 戴宇軒 私人帳號不列出
射箭 林子翔 @zih_0801
射箭 雷千瑩 @a85211109_lei
射箭 邱意晴 私人帳號不列出
射箭 李彩綺 私人帳號不列出
拳擊 賴主恩 @boxer_en0723
拳擊 甘家葳 @kanchiawei
拳擊 黃筱雯 @__huangwen
拳擊 林郁婷 @boxing_ting
拳擊 吳詩儀 @eva541
拳擊 陳念琴 @boxing_chloe
射擊 田家榛 私人帳號不列出
射擊 吳佳穎 @yingying_der
射擊 林怡君 @linyichunshootingworld
射擊 劉宛渝 私人帳號不列出
射擊 劉恆妤 私人帳號不列出
射擊 余艾玟 @yuaiwen
柔道 楊勇緯 @yangyungwei
柔道 林真豪 @hao_1026
柔道 連珍羚 @lienchenling_official
桌球 林昀儒 @lin_yunju_
桌球 高承睿 @kaochengjui.tt
桌球 莊智淵 @chuangchihyuan_tabletennis
桌球 鄭怡靜 @chengiching.tt
桌球 簡彤娟 @tungtung1_
桌球 陳思羽 @chen.szuyu
田徑 林昱堂 @yutang__0511
田徑 彭名揚 @my___0610
田徑 楊俊瀚 @hankyangtw
田徑 張博雅 @zby0403
網球 謝淑薇 @sw.hsieh
網球 曹家宜 @chiayi_tsao
網球 詹皓晴 @angelhcchan
網球 詹詠然 @latishayjchan
跆拳道 羅嘉翎 @chia_ling
游泳 王冠閎 @eddie_wang123
游泳 韓安齊 @angelacoeee
高爾夫 俞俊安 @kevinyu_0811
高爾夫 潘政琮 @ctpan63
高爾夫 錢珮芸 @pyc_money
高爾夫 徐薇淩 @weilinghsu1994
輕艇 吳少璿 @wushaohsuan
輕艇 賴冠傑 @lai._.1229
輕艇 張筑涵 @pigpie8
擊劍 陳弈通 @antonio__chen
霹靂舞 孫振 @quake_chan
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首張「台灣價值」罰單！00940廣告踩紅線　金管會罰元大投信
奧運終場哨還沒吹　場上球員全不比了！現場球迷噓爆

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