重播經典畫面！林郁婷、波蘭妹「一起比6手勢」　真相長知識

▲林郁婷與得獎運動員比「6手勢」。（圖／路透）



網搜小組／劉維榛報導

林郁婷壓倒性奪金，振奮整個台灣！有網友看頒獎畫面，發現林郁婷與波蘭女拳手塞琳梅塔（Julia Szeremeta）、菲律賓佩特西奧（Nesthy Petecio）都比出「6」的手勢，令原PO好奇代表什麼意思？文章引發萬人歪樓笑虧，「她在說，打電話給我喔」，其實這是沙卡手勢，有招呼或再見的意思。

一名在《Threads》表示，林郁婷獲頒金牌後，與其他運動員一起比了「6」的手勢，這讓原PO好奇拋問「是什麼意思？總不可能跟台灣一樣是66666666，莫非是...Aloha（阿羅哈）？」

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經典畫面可見，林郁婷與波蘭、土耳其還有菲律賓選手領完獎，大家接著彎腰交疊著手，下秒抬起身軀後，林郁婷、波蘭銀牌女將還有菲律賓女將紛紛比出6的手勢，向全場觀眾致謝。

文章曝光後，引來萬人也狂重播歪樓回應，「有沒有可能他們都是5566的粉絲」、「她在說，打電話給我喔」、「台灣是777」、「喂喂喂～你是誰？」「66表示大順，666表示超級大順」、「666是惡魔的意思」。

真相長知識，原來這是沙卡手勢（Shaka），源於夏威夷「互相打招呼示好」的意思，藉以表達善意，同時也可以表達「你好」、「再見」、「祝你好運」，夏威夷甚至納入官方手勢。