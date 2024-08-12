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美國人受不了台積電文化？　學徒計畫員工真心話曝

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

▲台積電。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

台積電到美國亞利桑那州設廠至今，台美工作文化的巨大差異時常被拿出來討論，也多次引起外媒注意。儘管台積電工時長、壓力大的怨言時有所聞，但鳳凰城市長加萊戈（Kate Gallego）近日發文盛讚，台積電帶來數千個優質就業機會，為當地帶來正面改變。

美國總統拜登2022年8月9日簽署通過《晶片法》（CHIPS and Science Act），今年屆2周年。加萊戈在社群平台X上慶祝，並發布影片，當中2位當地民眾透過影片說明，成為鳳凰城資助下的台積電學徒計畫的一員，對他們的人生有重大影響。

在鳳凰城土生土長的慕紐茲（Alejandro Munoz）表示，加入台積電學徒計畫後，讓他減輕很多壓力，因為他以前一直不知道自己想做什麼，現在透過該計畫讓他進入這間大公司工作，廠務上還可選擇氣體、化學、水與電機4種不同項目，結束後可自己挑選想去的單位。

來自盧安達、現居鳳凰城的里昂（Leon Ntwarabakiga）表示，他原先是台積電外包商員工，得知此一機會後相當感興趣，錄取後自己和家人都很開心。他說該計畫提供的不只是工作機會，台積電還會安排資深導師與他們分享知識與經驗，並給予他們建議。

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