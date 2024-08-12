今「郁婷日」！新北3項「交通、文化及體育場館」全民7天免費

▲侯友宜與林郁婷媽媽11日凌晨跨海應援。（圖／翻攝自侯友宜臉書）

文林依榕今周刊

從台灣拳式升格為「奧運拳后」的林郁婷，週日（8/11）凌晨擊敗波蘭選手奪金，創下台灣拳擊史上的紀錄。新北市長侯友宜慶賀之餘，將獎金加碼300萬，一共最高可獲得570萬元的獎金，同時將8/12訂為「郁婷日」，並分享3項交通、場館全民最多7天免費搭乘、使用。

「希望我有一天也可以站上世界的舞台發光發熱，讓大家知道我的名字叫做林郁婷。」最近應該很多人回顧這段多年前的訪問，小時候的郁婷對著鏡頭說出志願。

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「今天，就是實現夢想那一天，恭喜郁婷，妳是我們的驕傲！」新北市長侯友宜說道，凌晨的新北市府國旗飄揚，滿場的市民朋友一起吶喊、一起為郁婷加油。

站上世界頂級賽事擂台，本來就是艱鉅的挑戰，郁婷俐落的動作，更是擊碎所有壓力與紛擾，展現「世界拳后」的實力，郁婷以5：0拿下這面金牌，完成「金牌大滿貫」，讓國旗歌旋律，再度在巴黎奧運會場響起。

貼心的郁婷還為對手整理服裝儀容，最強大的力量是溫柔，看見她在頒獎台上止不住的眼淚，我們也同樣激動。除了在現場向郁婷媽媽說聲恭喜，新北市府還要跟所有人分享這份感動。

侯友宜宣布，新北市淡海輕軌及安坑輕軌二條路線，8月12日免費搭乘1日；新北市博物館系列場館，8月12日起免費進場7日；新北市16座國民運動中心、板樹及泰山體育園區的體適能中心、游泳池，同樣也是從8月12日起免費7日。

除此之外，新北市體育局也說明，2024巴黎奧運獎助金由國光獎金5％調升至10％，而訓補金由1.8萬調升至2.5萬。

若是賽前，每人10萬元鼓勵金，金牌可獲270萬元獎金、銀牌可獲140萬元獎金、銅牌120萬元獎金。

如果連續2屆奧運有奪牌或大滿貫，新北將再加碼，像是這次金牌加碼300萬，銀牌的部分則加碼100萬元，銅牌則是加碼50萬元；也就是說，林郁婷摘金一共可獲得570萬元奬勵，如果是銀牌可獲240萬元，銅牌則是170萬元。

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