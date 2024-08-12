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柯文哲916萬政治獻金支出遭否認　台灣基進黨北檢提告

記者劉昌松／台北報導

民眾黨主席柯文哲申報2024年總統大選政治獻金，其中3筆共916萬元活動行銷支出，遭廠商否認收到款項，國民黨台北市議員鍾小平、台灣基進黨台南黨部先後在12日到台北地檢署，告發柯文哲涉嫌違反《政治獻金法》、《刑法》使公務員登載不實、背信等罪。

▲▼台灣基進黨台南市議員李宗霖、台南黨部執行長吳依潔告發民眾黨主席柯文哲違反《政治獻金法》。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣基進黨台南市議員李宗霖、台南黨部執行長吳依潔告發柯文哲涉嫌違反《政治獻金法》。（圖／記者劉昌松攝）

監察院公布2024總統大選各團隊競選經費後，柯文哲申報近4千萬元「授權金」給木可公關公司，帳目名義遭外界質疑「主客易位」，另有3筆共916萬元分別支付尼奧公司、時樂公司的活動與行銷費用，卻被尼奧、時樂否認，表示未收到相關款項，也沒開過收款發票。

對此，台灣基進黨指出，政治獻金申報出帳，必須附上「依雙方實際交易內容及金額的有效收據」，質疑沒有支出的項目收據是如何產生的？懷疑柯文哲競選總部涉嫌違反《政治獻金法》第23條。

鍾小平則認為，除了柯文哲競選總部涉嫌偽造916萬元發票，柯文哲妻子陳佩琪9月才要退休，卻先用兒子當人頭開公司，「為什麼每次柯文哲發票不對金額不對就推給總部？為什麼這次開公司，明明他開的卻推給老婆跟兒子？我覺得這是非常不負責任的做法。」

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