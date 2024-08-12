必勝客新招「草莓麻糬披薩」紅到國外　義大利人驚呆：覺得痛苦

▲必勝客新招「草莓麻糬披薩」在Reddit引發外國網友討論。（圖／翻攝自必勝客臉書）

網搜小組／趙蔡州報導

人氣速食品牌「必勝客」經常推出創新口味披薩，像是先前的肉圓、香菜皮蛋豬血糕、草仔粿口味等，都曾在國內引發網友熱烈討論，然而必勝客近期又推出了另一個草莓麻糬披薩，甚至讓外國網友都忍不住轉發討論，直呼「台灣必勝客又一次以前衛的創意站在烹飪界的巔峰」。

一名外國網友日前在美國知名論壇Reddit發文，貼出台灣必勝客針對七夕情人節推出的限量紅餡芝心披薩（起司＋草莓麻糬）照片，瞬間引發網友熱烈討論，有人說「哈哈，台灣必勝客可以自豪地宣稱，自己是全世界最受「詛咒」的披薩店了」、「身為一個義大利人，我深感痛苦」。

▲有網友表示「身為一個義大利人，我深感痛苦」。（圖／翻攝自必勝客臉書）

也有人說，「老實說，這和我們之前看到的相比，還算溫和的」、「台灣必勝客又一次以前衛的創意站在烹飪界的巔峰」、「台灣必勝客真的很努力在開發最隨機的披薩組合，希望以此在網路上爆紅，我甚至覺得他們公司高層完全不在乎味道，他們只想在網路上被討論，我認為這個方法成功了」。

但也有許多人覺得，紅餡芝心披薩看起來蠻好吃的，「我喜歡這個，看到台灣古怪的披薩組合，總是讓我很開心」、「看起來棒極了，我想嘗試一下，因為我喜歡麻糬」、「在哪裡可以買到，我一定要試試看」、「說實話，上次的烏龜也沒那麼糟糕吧」、「披薩只是一個容器，必勝客只會在上面放一些不同的新東西」。