觀光客湧入！　米蘭擬推「午夜禁外帶披薩、冰淇淋」遭批沒常識

▲米蘭計畫禁止全市12個人口密度較高的區域的餐廳，在午夜以後提供飲食外帶服務。（示意圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

義大利米蘭（Milano）除了豐富的歷史建築外，特色美食也吸引了大量觀光客。然而，疫情後觀光復甦，觀光客湧入讓當地居民不堪其擾，因此米蘭市政府近來再度提出「午夜禁止飲食外帶」的法令，希望維護市區的夜間生活環境與安寧，卻也引爆了正反兩方的激烈討論。

根據CNN的報導，米蘭市副市長格拉奈利（Marco Granelli）近日提出新提案，計畫禁止全市12個人口密度較高的區域的餐廳，在午夜以後提供飲食外帶服務。主要目的是為了維護市區的夜間安寧。

格拉奈利認為，這項法案的目的是「在社區、娛樂活動與居民的安寧與健康之間找到一個平衡點。」他強調，這項禁令對於解決住宅區夜間噪音問題十分必要。

提案規定，餐飲業者在平日的凌晨0時30分至清晨6時，以及週末的凌晨1時30分至清晨6時，必須關閉室外區域，並停止供應飲食外帶。如果此禁令獲得通過，該法將在今年的5月17日至11月4日的觀光旺季期間實施。

事實上，米蘭的義式冰淇淋（gelato）有「冰淇淋界天花板」的盛譽，因此禁止冰淇淋外帶也引發強烈批評。義大利零售商組織「商業聯合會」米蘭分會主席巴比耶里（Marco Barbieri）痛批，這項禁令根本是違反常識。

巴比耶里說，「夏天，義大利家庭晚餐過後常會出門散步，並買個冰淇淋享用，這是我們的傳統，干擾這種文化習慣，肯定會引起民眾的不滿。」

此外，由於夏季炎熱，許多年輕人往往在深夜10時以後才外出用晚餐，此禁令會造成諸多不辨，因此巴比耶里建議政府應將水、冰淇淋、披薩列為禁令的例外品項。

值得一提的是，米蘭市政府早在2013年就曾有類似提議，但當時遭到大眾強烈反對，甚至還發起了「占領冰淇淋店」的靜坐行動，最後政府只能收回提案。