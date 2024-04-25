　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

觀光客湧入！　米蘭擬推「午夜禁外帶披薩、冰淇淋」遭批沒常識

▲▼義式冰淇淋,義大利冰淇淋。（圖／VCG）

▲米蘭計畫禁止全市12個人口密度較高的區域的餐廳，在午夜以後提供飲食外帶服務。（示意圖／VCG）

記者張方瑀／綜合報導

義大利米蘭（Milano）除了豐富的歷史建築外，特色美食也吸引了大量觀光客。然而，疫情後觀光復甦，觀光客湧入讓當地居民不堪其擾，因此米蘭市政府近來再度提出「午夜禁止飲食外帶」的法令，希望維護市區的夜間生活環境與安寧，卻也引爆了正反兩方的激烈討論。

根據CNN的報導，米蘭市副市長格拉奈利（Marco Granelli）近日提出新提案，計畫禁止全市12個人口密度較高的區域的餐廳，在午夜以後提供飲食外帶服務。主要目的是為了維護市區的夜間安寧。

格拉奈利認為，這項法案的目的是「在社區、娛樂活動與居民的安寧與健康之間找到一個平衡點。」他強調，這項禁令對於解決住宅區夜間噪音問題十分必要。

提案規定，餐飲業者在平日的凌晨0時30分至清晨6時，以及週末的凌晨1時30分至清晨6時，必須關閉室外區域，並停止供應飲食外帶。如果此禁令獲得通過，該法將在今年的5月17日至11月4日的觀光旺季期間實施。

事實上，米蘭的義式冰淇淋（gelato）有「冰淇淋界天花板」的盛譽，因此禁止冰淇淋外帶也引發強烈批評。義大利零售商組織「商業聯合會」米蘭分會主席巴比耶里（Marco Barbieri）痛批，這項禁令根本是違反常識。

巴比耶里說，「夏天，義大利家庭晚餐過後常會出門散步，並買個冰淇淋享用，這是我們的傳統，干擾這種文化習慣，肯定會引起民眾的不滿。」

此外，由於夏季炎熱，許多年輕人往往在深夜10時以後才外出用晚餐，此禁令會造成諸多不辨，因此巴比耶里建議政府應將水、冰淇淋、披薩列為禁令的例外品項。

值得一提的是，米蘭市政府早在2013年就曾有類似提議，但當時遭到大眾強烈反對，甚至還發起了「占領冰淇淋店」的靜坐行動，最後政府只能收回提案。

ET快訊
賴清德新內閣！　34人名單一次看
不捐了！傅崐萁訪中　486先生：給花蓮的200萬已退回
直播還在開…超哥爆氣「叫警察」！　回嗆觀眾5字經
快訊／11縣市大雨特報　最新警戒出爐
快訊／宏達電紀念品出爐！　零股也可領
快訊／民進黨少見「知中派」！　邱垂正接陸委會主委
快訊／「洗錢大亨」被上電子腳環　接近海岸線就發警報
快訊／潘孟安任總統府秘書長　「文人」顧立雄接掌國防部
LIVE／賴清德親揭國安人事！　林佳龍外交部長、鄭文燦掌海基
快訊／09:43規模4.0地震！最大震度4級　3縣市有感
快訊／高雄狂風暴雨！國道1號、3號起大霧　能見度低於500m
快訊／和牛EMPEROR社長80萬交保　御帝和牛負責人30萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

拜登又出糗！競選演說「唸出讀稿機指令」　11秒畫面瘋傳

沖繩旅遊注意！宮古島「大規模停電」2.5萬戶受影響　醫院停止手術

噁炸！販賣機咖啡「杯裡爬滿蟲蟲」　她喝下肚住進加護病房

遊泰注意！曼谷發布「極端高溫」警報　體感溫度恐破52°C

觀光客湧入！　米蘭擬推「午夜禁外帶披薩、冰淇淋」遭批沒常識

英相承諾提高國防預算至2.5％　總額3.5兆冷戰後最大規模

衛星照曝光！拉法出現大量帳篷　疑以色列準備派軍

歐盟突搜中國安檢設備商　恐加劇歐中緊張關係

烏施壓役男回國抗俄：不能袖手旁觀國家存亡　只想享受國家服務

美國下令不賣就禁！　TikTok執行長放話：我們哪也不會去

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

台體大棒球員遭惡撞重傷！2條通移工「猶豫30秒」落跑...昨自首

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

原住民熱唱台語歌《再出發》 沒半句聽懂網：以為是族語

小禎為16歲愛女停工1個月　歐洲遊學燒50萬「李進良買單！」

地震前兆？花蓮濟慈路河堤馬陸大軍狂竄　密集蠕動畫面曝

「啦啦隊遭拍裙底」梓梓罕飆髒話開罵！　反被檢討...她公開畫面：是放大拍私密處

大馬2機墜毀10死！　高空相撞瞬間「碎片噴飛」

拜登又出糗！競選演說「唸出讀稿機指令」　11秒畫面瘋傳

沖繩旅遊注意！宮古島「大規模停電」2.5萬戶受影響　醫院停止手術

噁炸！販賣機咖啡「杯裡爬滿蟲蟲」　她喝下肚住進加護病房

遊泰注意！曼谷發布「極端高溫」警報　體感溫度恐破52°C

觀光客湧入！　米蘭擬推「午夜禁外帶披薩、冰淇淋」遭批沒常識

英相承諾提高國防預算至2.5％　總額3.5兆冷戰後最大規模

衛星照曝光！拉法出現大量帳篷　疑以色列準備派軍

歐盟突搜中國安檢設備商　恐加劇歐中緊張關係

烏施壓役男回國抗俄：不能袖手旁觀國家存亡　只想享受國家服務

美國下令不賣就禁！　TikTok執行長放話：我們哪也不會去

傳侯友宜「挑戰選黨魁」報總統敗選之仇　朱立倫：我沒聽說

李芷婷「無罩激凸」入鏡！被勸遮…認了不舒服：這是正常生理現象

快訊／賴清德要中國有自信　「要願意面對台灣人託付的民選合法政府」

最大獎免費吃一年份義大利麵　台中HUN混10周年推夾娃娃機活動

王鴻薇被恐嚇「等著吃子彈」　FBI出手協助追查主嫌結果曝

高挑美女想當情報員夢碎！成績太爛遭退訓竟曝長官真名　下場出爐

借屍還魂？男死後2天「穿壽衣坐客廳」　妻見尪詭舉悚喊：你是誰

高雄爛醉男不配合酒測...主動伸手求上銬　驚人酒測值曝

鋒面捲土重來！明起全台警戒　中南部連2天雨猛灌

「外交是內政的延伸」　林佳龍接掌外交部高呼信賴

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

國際熱門新聞

30公分巨雕！他上瑜珈課被轟出來

美企財報亮眼　美股多收紅

五角大廈：雷神將支援台灣F-16新引擎技術

拜登簽署封殺法案！TikTok：將抗爭到底

幣安創辦人趙長鵬　被美國檢方求刑36個月

機長廣播一半「突下跪求婚」！

勿輕忽台灣飛彈攔截能力！中國擔憂導彈無用

拜登簽援烏以台法　武器馬上送烏克蘭

CNN記者：中國威脅下「寧住台灣」而非美國

歐盟突檢中企　中：採取必要措施維權

美司令：中國目標2027年前具攻台能力

ASML新CEO上任　因應半導體地緣政治角力

美下禁令　TikTok執行長：我們哪也不會去

雪梨主教遭刺傷　澳反恐小組逮7少年

更多熱門

相關新聞

藍寶堅尼「789匹Urus SE」亮相

藍寶堅尼「789匹Urus SE」亮相

藍寶堅尼（Lamborghini）在此次北京車展上發表Urus SE，該車也是品牌第2款採用PHEV插電式油電動力的產品（首款為V12 Revuelto），並且將取代Urus S、Urus Performante車型。

兒撿球闖入車道　爸停車沒看見直接輾死

兒撿球闖入車道　爸停車沒看見直接輾死

阿滴義大利舉牌「鳳梨披薩不錯吃」　當地人反應超真實

阿滴義大利舉牌「鳳梨披薩不錯吃」　當地人反應超真實

達美樂「金鑽夏威夷」披薩下殺199元

達美樂「金鑽夏威夷」披薩下殺199元

33歲人夫搭機猝逝！　孕妻等降落才知死訊

33歲人夫搭機猝逝！　孕妻等降落才知死訊

關鍵字：

義大利米蘭冰淇淋披薩

讀者迴響

熱門新聞

即／凌晨猛搖！02:11發生地震　台北有感

Lulu爆婚約告吹「萬秀金孫深夜發聲」

快訊／台體大棒球隊王牌遭撞不治！

凌晨02：11地牛翻身狂晃！一堆人被搖醒

4G、5G吃到飽恐退場？他憂走向日本模式

藥單寫「媽媽是婊子」她傻眼　護理師急忙道歉

02:11規模5.6地震　氣象署：與403地震無關

即／台灣東部海域連2震　規模5.5、5.6

男友力挺性工作者女友：做功德有福報

24歲性工作者爆：台灣8成男人買過春

第一金擬配發1.15元股利 　7家金控配息一表看

拿藥單被標註「媽媽是婊子！」基隆醫院說明

孩子新兵訓練　家長竟求長官拍照

台南男突「剪斷整根GG」還剝皮！家人見帶血剪刀嚇壞

丟丟妹「完全沒運動」1個月狂鏟20kg！

更多

最夯影音

更多

休旅車撞上「千萬保時捷」　阿伯下車瞬間臉色沉重...

尪問如果「看不見」要怎表達？ 見妻肢體動作笑：為什麼不說話

台體大棒球員遭惡撞重傷！2條通移工「猶豫30秒」落跑...昨自首

小S大女兒Elly「錄取美國頂尖名校」　她不捨證實：會陪她去安頓！

海上不倒翁360度翻轉！　龍德造船「自動扶正船」

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲APP寵粉不手軟

新聞雲會員專享！假日送超商購物金限時開搶

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面