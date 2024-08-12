　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

▲▼澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋。（圖／記者周宸亘攝）

▲誰說想要在夏天展現健康體態，就得要壓抑食慾、嚴格忌口？市面上近來就推出主打低卡低糖的冰淇淋，甚至運動後來一杯療癒也不怕胖。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天幾乎是清涼、海灘和比基尼的代名詞，在乎體態的男生女生紛紛開始努力運動，同時還會節制飲食，拒絕一切高熱量、高脂肪的食物，有些人甚至還會求助輔助品，加速輕盈的效果。但想要鏟肉減脂，真的只能違反自己的意志、壓抑自己的慾望嗎？那可不一定！今天就請生技暨保健專家馬瑞彣博士帶大家打破「怕胖」迷思，迎接心情美麗又輕盈的自己！

▲▼澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋。（圖／記者周宸亘攝）

▲體重與體態控管幾乎是人們一到夏天就要面對的課題。

人生最巔峰體重曾來到破百高峰的馬瑞彣博士直言，無論是自己或身邊的親友，都曾經歷過激烈運動、激烈飲控後又失敗復胖的例子，馬瑞彣博士特別列出以下5點迷思，提供讀者另一種思考角度：

迷思1＃完全戒掉甜食？
與體重數字纏鬥多年，如今長年維持健康體態的馬瑞彣博士認為，最好的體態維持方式就是改變生活習慣，過去可能每天一杯珍奶一塊雞排，就慢慢朝著低鹽、低糖、低脂、高鈣的飲食方向去調整。同時也可以減少澱粉的攝取，選擇五穀類等優質澱粉。其次，充足的睡眠與人體代謝息息相關，維持正常代謝才有助於整體體態和身體狀況的改善。至於是否需要完全戒掉甜食？馬瑞彣博士認為，「其實不用完全戒掉甜食，偶爾想放鬆或對自己好一點的時候，我們可以改變攝取的甜度和糖類，例如選擇添加天然萃取、沒有熱量的代糖，例如甜菊糖苷和羅漢果糖苷，就是能保留原本吃甜點的感覺，又不會造成體內脂肪的堆積，相較起來也是比較好代謝的糖類。」

迷思2＃油是脂肪的來源，因此必須嚴格戒油？
「油脂是人體運作時很重要的熱量來源！包括我們的皮膚和臟器的組成，都要靠油脂來維持這些器官機能。就像是你今天有一台車子，但你沒有給它燃料就一定跑不起來，但我們可以挑選好的燃料避免積碳問題。」回到人體與油脂的關係，馬瑞彣博士強調，「我們可以選擇好的油脂，例如酪梨油就能為身體帶來很不錯的轉換率跟脂肪燃燒率，對於基礎代謝率的上升跟汰換也是較為快速的，而且較不會造成脂肪生成，是可以替代過去攝取油品的選擇！」

▲▼澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋。（圖／記者周宸亘攝）

▲減重、減脂期間更要吃對好油，酪梨油就是馬瑞彣博士相當推薦的油類。

迷思3# 不能吃的NG食物一定要堅持住？
有時走到飲控後期，很常會聽到這樣的激勵喊話，像是「堅持下去」、「努力壓抑想吃的心」、「不要前功盡棄」！也曾經走過這樣歷程的馬瑞彣博士笑說，「到最後都很容易報復性大吃，就算瘦了往往也很快就會復胖回來。」他認為，其實選擇不會對身體帶來過多負擔的糖類和油類，就不需要完全克制想吃的心。「以甜食來說，現在市面上都可以看到標榜低糖或以健康五穀做成的蛋糕，把脂肪和糖量減少後，就可以適時享受一下。」

迷思4# 每日攝取熱量固定，吃什麼都可以？
對營養學較無概念的人可能會以為，如果把每日攝取的熱量壓低在一定範圍內，那吃什麼食物應該都不會影響體態，但馬瑞彣博士嚴肅提醒，對於車子的燃油選擇，我們都會去避開成分有疑慮的燃油、以免傷害汽車，吃進身體的食物更要挑選對的食物吃！「像是含有豆類、奶類富含的蛋白質，還有蔬菜的纖維素等，對身體的轉換與代謝都是很好的。剛剛提到的酪梨油也富含Omega 3 6 9，有助於降低LDL（低密度膽固醇），對心血管與皮膚都相當有益處。」

▲▼澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬瑞彣博士補充，吃到對的食物再搭配運動，就像用對的燃料一樣，很快就能達到理想的燃脂、減脂模式，也才能更快達到追求的體態目標。

迷思5# 運動完後不能吃東西？
「運動完後吃對東西更容易瘦！」馬瑞彣博士表示，運動後半小時至一小時是減脂的關鍵，這時候可以選擇豆漿、低醣類或高蛋白食物，不僅不會堆積熱量，還能幫助增肌與提升基礎代謝！

然而，被許多人視為是高糖、高熱量的冰淇淋，現在竟然搖身一變成為適合飲控、健身族群輕鬆放縱的甜點！？最近引起全網熱議的「澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」，正是專門為積極調整體態以及注重健康保養的健身一族特別設計！馬瑞彣博士分享，品牌設計的初衷就是希望能打破一般人認為「低卡甜點＝勉強可吃」的刻板印象，「其實健康意識的抬頭，加上食品技術的精進，現在已經可以使用天然代糖如甜菊糖苷和羅漢果糖苷、乳清蛋白來取代傳統配方，就像這款甜窈窕冰淇淋，甚至也選擇對人體有益的酪梨油，並且添加能促進腸胃道蠕動的專利fibryxa水溶性膳食纖維，以及能夠阻擋澱粉吸收的專利澱阻豆，讓一般人在運動後品嚐不用擔心攝取過多熱量，吃飽飯後來一杯冰淇淋做結尾，還能阻止先前吃下的澱粉轉化成醣類被身體吸收。」但也就是因為成分與配方都與傳統冰淇淋有極大區別，讓「甜窈窕冰淇淋」研發了2年多的時間，不斷調整比例與口味不下20、30次，才終於做出和一般冰淇淋幾乎無異的口感！

▲▼澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋。（圖／記者周宸亘攝）

▲馬瑞彣博士認為，如今生活壓力都很大，人們難免想要用甜食來紓壓。「甜窈窕冰淇淋」的設計就是為了讓大家在調整健康生活型態之餘，還是能追求愉悅療癒的甜點食光。

主打低卡低糖的「甜窈窕冰淇淋」，一杯熱量不到90大卡，且糖量也僅有9.4公克，和市面上動輒200多大卡與20克糖量的冰淇淋來說，的確可以「吃不怕」。馬瑞彣博士補充，「當初在設計時，品牌希望它不只是『吃了會不會變胖的冰淇淋』，更希望能讓原本因為身體因素被限制享用的人，也能放心品嚐。因此糖尿病或乳糖不耐的患者，其實可以先從少量食用開始，經實驗證實不會造成血糖太大波動，乳源也不會造成肚痛腹瀉等。」

據悉品牌目前仍持續調配不同口味，例如草莓、巧克力等，讓嗜吃甜食的男生女生能有愈來愈多的選擇！

立刻搶購►https://www.bionap.tw/products/1119471

ET快訊
楊繡惠怒嗆「小三始祖」囂張！　洩知情人身分刪除貼文
柯文哲「低級錯誤」陷政治獻金疑雲！　盤點3大爭議、1案外案
奧運落幕！　中華隊最終世界排名出爐
說柯文哲臉色鐵青！　館長氣罵陳佩琪：到底有沒有用腦袋
「台灣一片紫紅」雨最猛時段曝　粉專示警：要有心理準備
快訊／熱帶低壓生成！最快明增強7號颱「安比」　最新路徑曝
洛杉磯奧運「棒壘球回歸」！　拳擊、舉重面臨停辦危機

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

飯後吃冰也能窈窕一夏！網紅開箱「爆紅甜點」專利成分幫你阻擋惱人脂肪

想吃冰又怕胖「冰淇淋」不是挑低卡就好！專家推「關鍵3成分」享吃不怕罪惡感

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

林郁婷奧運奪金頒獎淚崩　「曾經的每一幕不停迴響」

謝忻嗆阿翔「正宮Grace發聲」　律師開砲：小三不安靜一點是在哭屁哭？

「現象」英文怎麼拼？　學生靠諧音輕鬆背起來

車子修好測試卻聽到「喵叫」　駕駛笑噴：載走修理廠店貓

薯條還沒吃完免煩惱　日皮匠做專用保溫袋

全家推出蠟筆小新「盲盒系餐盒」！隨機送劇場版限定小物4款必收

中元節熱搜！網傳超魔性洗腦神句「平安就是福」下一句你一定聽過

雞塊買1送1、小薯下殺10元！麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

蝦皮購物「醫美保健節」祭最高45%蝦幣回饋　下單抽破萬元輝葉美腿機

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

肯德基「慶奪牌」優惠再加碼！鱈魚圈圈、蛋撻全買1送1

克莉芙教練認了「染色體問題」讓她崩潰！　爆只能和男選手練習

統一獅與超人力霸王主題日相隔3年登場　傑洛、雅克亮相

沖繩「3處異國風景點」！首里城修復中　瀨長島賞夕陽、光雕

誤點等1小時「還沒上車就關門」丟包乘客　台鐵致歉：會調查釐清

急診醫胖到心肌梗塞！加護躺一周險喪命　靠飲控「狂甩20kg」

「臨時會卡關」考慮提早開議？　民進黨團盼韓國瑜趕快召集協商

美韓軍演「乙支自由之盾」下周展開　政府演習首模擬北韓核武攻擊

俄國防部認了！烏克蘭攻入境內30公里　烏軍「拆俄國旗」狂踩

不捨林郁婷遭性別羞辱　凌濤轟體育署太「軟」：立刻提國際訴訟

中元普渡「3地雷供品」全公開！最推奇異果：還能增強財運 原因曝光

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

消費熱門新聞

肯德基「慶奪牌」加碼優惠一次看

麥當勞本周限定「11大優惠券」出爐

TEN THOUSAND台北京站、桃園林口店開幕倒數

必勝客21口味大比薩下殺半價只有2天

全聯加碼「60元福利餐盒」新口味亮相

蝦皮購物「醫美保健節」　祭最高45%蝦幣回饋

漢堡王「慶奪牌優惠」限時8天開跑

中元節熱搜　網傳超魔性洗腦神句

為林郁婷集氣！咖啡買2送2　超商優惠必收

超商咖啡「買1送1、單品55折」限時搶喝

抗漲！全聯發動12款蔬菜限定優惠

夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？

超商咖啡買6送6！快設鬧鐘手刀搶

霜淇淋、咖啡買1送1！超商周末優惠一次看

更多熱門

相關新聞

紅白火龍果功效大不同！便秘人「請指名它」順到爆

紅白火龍果功效大不同！便秘人「請指名它」順到爆

爽口多汁的火龍果，是國產優質的健康水果，你也喜歡吃嗎？農糧署表示，6至11月是紅龍果（火龍果）的主要產季，其富含水分及水溶性膳食纖維，有助於腸胃蠕動，熱量又低，是正在控制體重者的好選擇。而若本身是「白肉火龍果」愛好者，其膳食纖維含量更高，對於深受便秘所苦、想要一路順暢的人來說，選它就對了。

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

超準冰淇淋心測　看出你在異性眼中的第一印象

2球冰淇淋熱量「超過一碗白飯」　營養師揭1款配料：小腹容易凸

2球冰淇淋熱量「超過一碗白飯」　營養師揭1款配料：小腹容易凸

85度C大暑日推「第二杯半價」

85度C大暑日推「第二杯半價」

28歲男吃冰吃太快竟「腦結冰」

28歲男吃冰吃太快竟「腦結冰」

關鍵字：

低卡低糖冰淇淋高纖膳食纖維BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋專利澱阻豆窈窕

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國1今晨事故！　成立緊急應變小組

陳金鋒被趕出場　聯盟認誤判道歉

史上首次　「1國家」奧運獎牌掛零！

女權團體酸林郁婷　男生才長得高

14億人竟零金牌！　印度「只拿6面牌」全國都傻眼

屏東夫妻經營銀樓賺上億！　男外遇慘了

校長千金來應徵！　其他應聘者「全不及格」

美國最後超車中國！奪奧運獎牌榜第一

湯姆克魯斯從天而降　神勇現身奧運閉幕式

大逆轉！　美國體操女選手「銅牌遭取消」

恐三颱共舞！　「安比」最快明生成

不滿遭主管刁難　化工女調製「超濃致癌物」報復

台積電2副總砸近800萬加碼　魏哲家接棒後持續敲進

即／輕颱山神生成！路徑、對台影響曝

林郁婷與戴資穎是「炫腹」好友

更多

最夯影音

更多

吉力吉撈滿貫砲爭議！　陳金鋒抗議遭驅逐出場

林郁婷2年前錄影青澀喊：幫我加油！　阿滴全英文戰外媒…黃秋生再力挺

李多慧自爆「我台灣有男朋友！」　芷霖：我男友有偷吃！..她沒有生氣了XD

掛6666假車牌拒攔查逃逸　超跑衝雪隧被警逮下場曝

「台灣拳后」林郁婷奪金　粉絲＋媽媽現場歡呼慶祝

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

吃對料理幫你趕走疲憊

吃對料理幫你趕走疲憊

「文里補習班」開課啦！用「日式蛋沙拉三明治」吃出滿滿活力，夏天不打盹！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面