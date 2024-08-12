夏日甩肉「5大迷思」你中了哪一項？安心吃「甜窈窕冰淇淋」嘴饞還能增肌減脂

▲誰說想要在夏天展現健康體態，就得要壓抑食慾、嚴格忌口？市面上近來就推出主打低卡低糖的冰淇淋，甚至運動後來一杯療癒也不怕胖。（圖／記者周宸亘攝，下同）

消費中心／綜合報導

夏天幾乎是清涼、海灘和比基尼的代名詞，在乎體態的男生女生紛紛開始努力運動，同時還會節制飲食，拒絕一切高熱量、高脂肪的食物，有些人甚至還會求助輔助品，加速輕盈的效果。但想要鏟肉減脂，真的只能違反自己的意志、壓抑自己的慾望嗎？那可不一定！今天就請生技暨保健專家馬瑞彣博士帶大家打破「怕胖」迷思，迎接心情美麗又輕盈的自己！

▲體重與體態控管幾乎是人們一到夏天就要面對的課題。

人生最巔峰體重曾來到破百高峰的馬瑞彣博士直言，無論是自己或身邊的親友，都曾經歷過激烈運動、激烈飲控後又失敗復胖的例子，馬瑞彣博士特別列出以下5點迷思，提供讀者另一種思考角度：

迷思1＃完全戒掉甜食？

與體重數字纏鬥多年，如今長年維持健康體態的馬瑞彣博士認為，最好的體態維持方式就是改變生活習慣，過去可能每天一杯珍奶一塊雞排，就慢慢朝著低鹽、低糖、低脂、高鈣的飲食方向去調整。同時也可以減少澱粉的攝取，選擇五穀類等優質澱粉。其次，充足的睡眠與人體代謝息息相關，維持正常代謝才有助於整體體態和身體狀況的改善。至於是否需要完全戒掉甜食？馬瑞彣博士認為，「其實不用完全戒掉甜食，偶爾想放鬆或對自己好一點的時候，我們可以改變攝取的甜度和糖類，例如選擇添加天然萃取、沒有熱量的代糖，例如甜菊糖苷和羅漢果糖苷，就是能保留原本吃甜點的感覺，又不會造成體內脂肪的堆積，相較起來也是比較好代謝的糖類。」

迷思2＃油是脂肪的來源，因此必須嚴格戒油？

「油脂是人體運作時很重要的熱量來源！包括我們的皮膚和臟器的組成，都要靠油脂來維持這些器官機能。就像是你今天有一台車子，但你沒有給它燃料就一定跑不起來，但我們可以挑選好的燃料避免積碳問題。」回到人體與油脂的關係，馬瑞彣博士強調，「我們可以選擇好的油脂，例如酪梨油就能為身體帶來很不錯的轉換率跟脂肪燃燒率，對於基礎代謝率的上升跟汰換也是較為快速的，而且較不會造成脂肪生成，是可以替代過去攝取油品的選擇！」

▲減重、減脂期間更要吃對好油，酪梨油就是馬瑞彣博士相當推薦的油類。

迷思3# 不能吃的NG食物一定要堅持住？

有時走到飲控後期，很常會聽到這樣的激勵喊話，像是「堅持下去」、「努力壓抑想吃的心」、「不要前功盡棄」！也曾經走過這樣歷程的馬瑞彣博士笑說，「到最後都很容易報復性大吃，就算瘦了往往也很快就會復胖回來。」他認為，其實選擇不會對身體帶來過多負擔的糖類和油類，就不需要完全克制想吃的心。「以甜食來說，現在市面上都可以看到標榜低糖或以健康五穀做成的蛋糕，把脂肪和糖量減少後，就可以適時享受一下。」

迷思4# 每日攝取熱量固定，吃什麼都可以？

對營養學較無概念的人可能會以為，如果把每日攝取的熱量壓低在一定範圍內，那吃什麼食物應該都不會影響體態，但馬瑞彣博士嚴肅提醒，對於車子的燃油選擇，我們都會去避開成分有疑慮的燃油、以免傷害汽車，吃進身體的食物更要挑選對的食物吃！「像是含有豆類、奶類富含的蛋白質，還有蔬菜的纖維素等，對身體的轉換與代謝都是很好的。剛剛提到的酪梨油也富含Omega 3 6 9，有助於降低LDL（低密度膽固醇），對心血管與皮膚都相當有益處。」

▲馬瑞彣博士補充，吃到對的食物再搭配運動，就像用對的燃料一樣，很快就能達到理想的燃脂、減脂模式，也才能更快達到追求的體態目標。

迷思5# 運動完後不能吃東西？

「運動完後吃對東西更容易瘦！」馬瑞彣博士表示，運動後半小時至一小時是減脂的關鍵，這時候可以選擇豆漿、低醣類或高蛋白食物，不僅不會堆積熱量，還能幫助增肌與提升基礎代謝！

然而，被許多人視為是高糖、高熱量的冰淇淋，現在竟然搖身一變成為適合飲控、健身族群輕鬆放縱的甜點！？最近引起全網熱議的「澄豐BIONAP百貝甜窈窕冰淇淋」，正是專門為積極調整體態以及注重健康保養的健身一族特別設計！馬瑞彣博士分享，品牌設計的初衷就是希望能打破一般人認為「低卡甜點＝勉強可吃」的刻板印象，「其實健康意識的抬頭，加上食品技術的精進，現在已經可以使用天然代糖如甜菊糖苷和羅漢果糖苷、乳清蛋白來取代傳統配方，就像這款甜窈窕冰淇淋，甚至也選擇對人體有益的酪梨油，並且添加能促進腸胃道蠕動的專利fibryxa水溶性膳食纖維，以及能夠阻擋澱粉吸收的專利澱阻豆，讓一般人在運動後品嚐不用擔心攝取過多熱量，吃飽飯後來一杯冰淇淋做結尾，還能阻止先前吃下的澱粉轉化成醣類被身體吸收。」但也就是因為成分與配方都與傳統冰淇淋有極大區別，讓「甜窈窕冰淇淋」研發了2年多的時間，不斷調整比例與口味不下20、30次，才終於做出和一般冰淇淋幾乎無異的口感！

▲馬瑞彣博士認為，如今生活壓力都很大，人們難免想要用甜食來紓壓。「甜窈窕冰淇淋」的設計就是為了讓大家在調整健康生活型態之餘，還是能追求愉悅療癒的甜點食光。

主打低卡低糖的「甜窈窕冰淇淋」，一杯熱量不到90大卡，且糖量也僅有9.4公克，和市面上動輒200多大卡與20克糖量的冰淇淋來說，的確可以「吃不怕」。馬瑞彣博士補充，「當初在設計時，品牌希望它不只是『吃了會不會變胖的冰淇淋』，更希望能讓原本因為身體因素被限制享用的人，也能放心品嚐。因此糖尿病或乳糖不耐的患者，其實可以先從少量食用開始，經實驗證實不會造成血糖太大波動，乳源也不會造成肚痛腹瀉等。」

據悉品牌目前仍持續調配不同口味，例如草莓、巧克力等，讓嗜吃甜食的男生女生能有愈來愈多的選擇！

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